رئيسة المكسيك تستبعد احتمال شن عمل عسكري أميركي داخل بلادها

استبعدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أي احتمال لشن الولايات المتحدة عملا عسكريا داخل بلادها، وذلك مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها العسكرية في أميركا اللاتينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت شينبوم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا على تقرير نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" أمس الاثنين، إن هذا الأمر "لن يحدث".

وكانت الشبكة الأميركية أفادت، في تقريرها أمس، بأن الولايات المتحدة بدأت التخطيط لمهمة جديدة لمكافحة عصابات المخدرات داخل المكسيك وإرسال قوات وضباط مخابرات إليها.

وأضافت شينبوم "لن يحدث ذلك. ليس لدينا تقارير تفيد بأن ذلك سيحدث.. وإلى جانب ذلك، نحن لا نوافق على ذلك".

ورفضت رئيسة المكسيك مرارا تنفيذ أعمال عسكرية أميركية داخل المكسيك، من بينها عروض من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال قوات للمساعدة في مكافحة عصابات المخدرات.

ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول، أسفرت هجمات أميركية على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات في شرق المحيط الهادي والبحر الكاريبي عن مقتل العشرات، اتهمتهم إدارة ترامب بأنهم مهربو مخدرات، دون أن تقدم أدلة على ذلك.