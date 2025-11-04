شهداء بقصف على غزة واستمرار البحث عن جثث إسرائيليين

أنهى فريق من الصليب الأحمر وكتائب القسام عملياته في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة دون العثور على جثث أسرى إسرائيليين إضافيين، موازاة مع استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق بقطاع غزة.

وكانت صور قد أظهرت توجه شاحنات ومعدات حفر إلى المنطقة المعنية للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين لليوم الثاني.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن قوات الاحتلال أغلقت محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة في إطار البحث عن جثث أسرى.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين عن جثامين 45 فلسطينيا كانت محتجزة لديها، وقد نُقلت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لمحاولة التعرف عليها.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن سلطات الاحتلال سلّمت جثامين 270 شهيدا منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل للجزيرة إن مخلفات الحرب تشكل قنابل موقوتة تهدد حياة السكان، خصوصا المواد غير المتفجرة.

وأضاف أن الدفاع المدني بحاجة إلى معدات ثقيلة لانتشال آلاف الشهداء من تحت الانقاض.

الإفراج عن الأسرى

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 5 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المراسل أن المفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة لإجراء الفحوص الطبية.

وأفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقّعت عليه حركة حماس وإسرائيل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطة وضعها تتضمن مراحل عدة.

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدّث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

شهداء في القطاع

ميدانيا، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب 4 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- بنيران مسيّرة إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن آليات الاحتلال المتمركزة شرقي المدينة فتحت نيران أسلحتها، كما تعرضت مناطق في حيي التفاح والشجاعية لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال قصف أيضا شمال شرق مخيم البريج وكذلك مخيم المغازي.

وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية إسرائيلية في غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت 68 ألفا و865 شهيدا على الأقل و170 ألفا و670 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.