روسيا تعلن إسقاط 85 مسيّرة وتقرير يكشف تقدمها في شرق أوكرانيا

أفادت وكالة ريا نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، موازاة مع تقارير تؤكد تقدما للجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.

وكان الجيش الروسي حقق "تقدما ثابتا" في أوكرانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تركّزت هجماته على منطقة دونيتسك شرقا، وذلك بناء على تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات صادرة عن معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة.

وفي الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات، شهد إقليم دونيتسك المعارك الأكثر عنفا. وتقع مدينة بوكروفسك في هذا الإقليم، وهي تعدّ مركزا لوجستيا مهما للقوات الأوكرانية، وقد تسقط في الأيام المقبلة، وفق تقارير عسكرية روسية.

ووفق تحليل بيانات معهد دراسات الحرب الذي يعمل مع "كريتيكل ثريتس بروجكت"، فقد سيطرت روسيا على 461 كيلومترا مربعا في أوكرانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وهو رقم أعلى بقليل من 447 كيلومترا مربعا من الأراضي التي سيطرت عليها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويقترب هذا الرقم من المتوسط الشهري الذي حققته موسكو خلال العام 2025، بعدما بلغ ذروته في يوليو/تموز عندما استولت على 634 كيلومترا مربعا.

وتستحوذ روسيا حاليا على 81% من منطقة دونيتسك التي أعلنت ضمها وتسعى إلى تأمين السيطرة الكاملة عليها.

وطالبت روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من هناك، وأيضا من مناطق لوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، وذلك كشرط في محادثات السلام، وهو الأمر الذي قالت كييف إنه غير مقبول.

وفي المجموع، يسيطر الجيش الروسي على 19.2% من الأراضي الأوكرانية. وكان حوالي 7% منها، بما فيها شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس، تحت سيطرة موسكو قبل بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

نفي أوكراني

في المقابل، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما أعلنته روسيا بأن قواتها تحقق تقدما في عدة أجزاء من الجبهة في شرق أوكرانيا.

إعلان

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية "لم تحقق أي نجاح" في مدينة بوكروفسك، الإستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا، المحاصرة "في الأيام الأخيرة".

ومع إقراره بأن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية "صعب"، أكد الرئيس الأوكراني أن قواته ما زالت تملك اليد العليا في بلدة دوبروبيليا القريبة.

كما أضاف أن الوضع في مدن ليمان وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا لم يتغير.

وكانت السلطات في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا قالت يوم الأحد الماضي إن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالمسيرات.

وأفادت إدارة المنطقة عبر تطبيق تليغرام بأن شظايا طائرات مُسيّرة سقطت على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة واندلع حريق على متنها وجرى إجلاء الطاقم.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية بجمهورية باشكورتوستان الروسية، اليوم الثلاثاء، إن انفجارا وقع في مصنع ستيرليتاماك للبتروكيماويات، مما تسبب في انهيار جزئي بمنشأة لمعالجة المياه.

وقالت إدارة مدينة ستيرليتاماك الروسية الواقعة في جبال الأورال عبر تطبيق تليغرام إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.