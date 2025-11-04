الجزيرة نت تطلق صفحة "شفافية" لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أطلق موقع الجزيرة نت صفحة "شفافية"، وهي أول صفحة إخبارية في العالم العربي تُعنى بالعمل على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وكشف ومكافحة الفساد في العالم.

وتهدف الجزيرة نت من إطلاق صفحة "شفافية" إلى ملء فراغ الساحة الإعلامية العربية في وجود صفحة تُعنى بالشفافية ومحاربة الفساد، وذلك برفع مستوى الوعي، وتعزيز المساءلة، وتمكين المواطنين من مكافحة الفساد.

ويأمل الموقع أن تكون الصفحة مصدرا أساسيا للمعلومة ومرجعا موثوقا في كل ما يتعلق بمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وصولا إلى جعلها قيمة أساسية في العالم العربي.

وقال مدير موقع الجزيرة نت، سعيد حميدي، إن إطلاق صفحة "شفافية" يأتي في إطار التوسع النوعي الذي يسعى إليه الموقع من أجل تغطية ملفات وقضايا تهم جمهورها في العالم.

وأكد حميدي، أن الصفحة تسعى لأن تقدم إضافة للقارئ العربي، مشيرا إلى أنها ستعمل على عقد شراكات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وتتنوع المواد التي تنشرها صفحة "شفافية" بين الأخبار المتعلقة بقضايا الشفافية والنزاهة، وضدهما؛ الفساد والغش والاحتيال، والتعريف بالمصطلحات ذات الصلة (مثل غسل الأموال، والشفافية..)، والمؤسسات المعنية (مثل منظمة الشفافية الدولية، والشفافية الآن..).

كما تسلط الصفحة الضوء على بعض القضايا ذات الصلة عبر سلسلة من الأخبار والتقارير، وتُقدّم أيضا تحقيقات ذات طابع استقصائي تكشف خفايا قضايا الفساد، خصوصا تلك التي أحدثت صدى كبيرا.

وتنشر الصفحة أيضا ترجمات لأبرز ما ورد في وسائل الإعلام في العالم من قضايا فساد لافتة. كما تعرض للمبادرات الفردية والجماعية والدولية في مجال مكافحة الفساد، وتعمل على إبرازها وتشجيعها.

لزيارة صفحة "شفافية": اضغط هنا