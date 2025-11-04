البيت الأبيض: ملتزمون بتحقيق السلام في السودان ونتواصل مع شركاء عرب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تتعاون مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان، مؤكدة التزام واشنطن بتحقيق السلام هناك.

ويأتي الموقف الأميركي عقب تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.

وأوضحت ليفيت أن الولايات المتحدة تشارك بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان.

وقالت "نحن على تواصل دائم مع شركاء عرب، ونرغب أن ينتهي الصراع في السودان سلميا". لكن "الواقع هو أن الوضع الميداني معقد جدا".

يذكر أن مجلس الدفاع والأمن السوداني ناقش اليوم الثلاثاء مقترحا أميركيا للتوصل لهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ورحب المجلس بالجهود الأميركية، لكنه اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن للوصول إلى أي هدنة.

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفي مجاعة تعد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.