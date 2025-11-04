الإغلاق الحكومي.. فوضى بالمطارات الأميركية وخفض المساعدات لعشرات الملايين

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أسبوعه السادس ويتجه لأن يكون الأطول على الإطلاق في تاريخ البلاد، مما تسبب في خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين وحالة فوضى بالمطارات وسط تحذيرات بتوقف نظام الملاحة بالكامل.

يأتي ذلك فيما قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه لا يتوقع أن تصوت قيادة الديمقراطيين في الكونغرس لصالح إعادة فتح الحكومة.

كما أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي أن 700 ألف موظف فيدرالي في إجازة إجبارية و670 ألفا سرحوا مؤقتا بسبب الإغلاق.

وقالت مصادر ملاحية أميركية إن أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بإلغاء الرحلات أو تأخرها بسبب نقص المراقبين الجويين.

وأعلنت إدارة الطيران الأميركية عن تأخر عمليات الإقلاع بمطار فينيكس الدولي بولاية أريزونا نتيجة نقص الطواقم.

من ناحية أخرى، قررت الإدارة الأميركية خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين هذا الشهر بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

وقالت وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز ديريمر إن البلاد تخسر 15 مليار دولار أسبوعيا من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإغلاق، مؤكدة أن المراقبين الجويين "يعملون دون نوم وبلا رواتب للحفاظ على سلامة الأميركيين".

يشار إلى أن كلا المعسكرين -الجمهوري والديمقراطي- في الكونغرس يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف الإغلاق الحكومي الذي تزداد آثاره حدة على الأميركيين واقتصادهم، خصوصا الموظفين الفدراليين والمعتمدين على المساعدات الحكومية.

وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بين عامي 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة 5 أسابيع، وكلّف الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة، ولم يتم استرداد مبلغ قدره 3 مليارات دولار.

وتكثّف إدارة ترامب هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام، في حين يعتقد مراقبون أن "إدارة ترامب ترى أن لديها تفويضا غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل" لحل هذه الأزمة المتواصلة.