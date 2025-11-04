الأونروا: 75 ألف فلسطيني يحتمون في 100 مبنى لنا بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء إن نحو 75 ألف نازح فلسطيني يحتمون في أكثر من 100 مبنى تابع لها بقطاع غزة رغم تضرر العديد منها جراء الحرب الإسرائيلية.

وأضافت الوكالة في منشور على منصة إكس أن "75 ألف فلسطيني يحتمون في 100 مبنى تابع للأونروا، العديد منها متضررة وتعاني من اكتظاظ شديد".

وأوضحت أن فرقها "تعمل بلا كلل لضمان ظروف معيشية آمنة وكريمة في الملاجئ".

ووفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن مليوني فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة تعرضوا للنزوح على مدى عامين من حرب الإبادة الجماعية جراء سياسة التهجير القسري.

In #Gaza, nearly 75,000 displaced people are sheltering in over 100 UNRWA buildings — many damaged and overcrowded. UNRWA teams work tirelessly to keep shelters safe and dignified, providing water, sanitation, waste collection, and hygiene support every day.#UNRWAworks pic.twitter.com/e8LPyqFQtk — UNRWA (@UNRWA) November 4, 2025

وتعيش نحو 288 ألف أسرة فلسطينية اليوم بلا مأوى بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم، في حين يتركز النازحون في مساحات ضيقة تفتقر إلى مقومات الحياة، بحسب المكتب.

وتواصل إسرائيل احتلال مساحة 53% من مساحة قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع إسرائيل برعاية الوسطاء في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى هذا الاتفاق حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أميركي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستشهد خلالها 68 ألفا و865 فلسطينيا على الأقل وأصيب 170 ألفا و670 آخرين.

وإلى جانب ذلك، استهدفت إسرائيل مقرات الوكالة الأممية وقتلت العشرات من موظفيها.