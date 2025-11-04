اقتحامات بالضفة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في مدينة البيرة قرب رام الله، بالضفة الغربية، وسط مواجهات وإطلاق نار، كما وزعت منشورات تحذيرية تتضمن تهديدات للفلسطينيين.

وفي نابلس، دهمت قوة خاصة مخيم بلاطة واقتحمت منازل ومجمعا تجاريا واعتقلت فلسطينيين، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ودمرت مرآبا للمركبات، ونفذت اقتحاما موسعا في بلدة إذنا غرب الخليل تخلله اعتداء على الفلسطينيين.

وفي قلقيلية، حوّلت قوات الاحتلال منزلا إلى ثكنة عسكرية وأجرت بداخله تحقيقات، في حين اقتحمت منطقة السينما وسط بيت لحم ودهمت أحد المنازل.

اعتداءات

وفي شمال الضفة الغربية أيضا، اندلعت مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه شبان فلسطينيين كانوا يشتبكون معها.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق مدينة رام الله ودهمت عدة منازل فيها، كما اقتحمت بلدة نعلين غرب المدينة وقرية دير جرير إلى الشمال الشرقي منها.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أمس إن بعضهم هاجموا مركبات فلسطينية بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة.

كما قالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة غرب قرية بردلة في الأغوار الشمالية.

وأضافت في بيان أن البؤرة على بُعد نحو كيلومتر واحد من منازل القرية، فوق أرض مملوكة لأهالي بردلة يحوز أصحابها وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها.

وتندرج هذه الانتهاكات في الضفة الغربية ضمن تصعيد إسرائيلي أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما لا يقل عن 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.