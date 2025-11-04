أخبار|وسم

إعلان تشويقي لرونالدو يشعل الجدل مجددا بشأن المقارنة مع ميسي

رونالدو: ميسي ليس أفضل مني (رويترز)
Published On 4/11/2025
آخر تحديث: 13:56 (توقيت مكة)

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إشعال الجدل الأزلي بشأن المقارنة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تصريحات مثيرة أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان تناول فيها مواضيع شخصية ومالية وكروية.

وأكد رونالدو في المقابلة أنه لا يوافق النجم الإنجليزي واين روني الذي قال إن ميسي أفضل منه وإنه أفضل لاعب في العالم، مضيفا "لن أكون متواضعا بشأن هذا الموضوع".

وجاءت المقابلة بعد أن نشر رونالدو مقطعا تشويقيا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل حصد ملايين المشاهدات في وقت قصير، وسط تفاعل واسع من عشاق كرة القدم حول العالم.

وما إن بُث الفيديو التشويقي رغم قصر مدته حتى أشعل الجدل مجددا بين جماهير رونالدو وميسي حول العالم، وسط سيل من التعليقات التي أعادت إلى الواجهة الجدل الذي ظن كثيرون أنه انتهى بعد تتويج ميسي بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2022.

واعتبر بعض المتابعين أن نبرة البرتغالي في الفيديو تمزج بين الثقة بالنفس والرفض الصريح لفكرة تفوق ميسي عليه، في حين يرى آخرون أن رونالدو رغم تقدمه في العمر فإنه لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين لمسوا الكرة على الإطلاق.

ورأى مؤيدو رونالدو أن تصريحاته تعبر عن ثقة نابعة من مسيرته المليئة بالإنجازات بعدما ترك بصمته الواضحة في كل ناد ارتدى قميصه، من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ثم النصر السعودي، معتبرين أنه الوجه الحقيقي لكرة القدم وأسطورتها الأبدية.

وأكد هؤلاء أن ميسي حصد ألقابا كبرى إلى جانب أساطير مثل تشافي وإنييستا، في حين صنع رونالدو مجده مع 4 أندية مختلفة وحقق إنجازات استثنائية في كل محطة من مسيرته.

في المقابل، يرى عشاق ميسي أن المقارنة حسمت منذ تتويجه بكأس العالم، مؤكدين أنه تجاوز مرحلة المقارنة مع كريستيانو، وأنه أصبح في مصاف العظماء مثل مارادونا وبيليه وزيدان بفضل أدائه الراقي وتواضعه وإنجازاته التاريخية.

وتنوعت ردود الفعل على المنصات بين من وصف رونالدو بأنه "مهووس بميسي"، مستشهدين بقول نابليون بونابرت "من يقول إنه ملك فليس ملكا حقا"، وبين من رأى أن الأرقام لا تكذب، وأن التاريخ سيخلّد اسم رونالدو كأعظم هداف في القارة الأوروبية والعالم.

واللافت أن إعلان مقابلة رونالدو وحده تجاوز مشاهدات مقابلة ميسي الأخيرة في غضون ساعات قليلة، وهو ما استند إليه أنصاره للتأكيد على أن "رونالدو ما زال الرقم الأصعب في عالم كرة القدم"، في حين رد عشاق ميسي بالقول إن "الهدوء الذي يميز النجم الأرجنتيني هو ما يجعله في مرتبة لا يصلها أحد".

ويُنشر الجزء الأول من المقابلة اليوم الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بتوقيت غرينتش الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على قناتي كريستيانو رونالدو ومورغان على يوتيوب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

