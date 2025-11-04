إعلان تشويقي لرونالدو يشعل الجدل مجددا بشأن المقارنة مع ميسي

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إشعال الجدل الأزلي بشأن المقارنة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تصريحات مثيرة أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان تناول فيها مواضيع شخصية ومالية وكروية.

وأكد رونالدو في المقابلة أنه لا يوافق النجم الإنجليزي واين روني الذي قال إن ميسي أفضل منه وإنه أفضل لاعب في العالم، مضيفا "لن أكون متواضعا بشأن هذا الموضوع".

No filters. No scripts. Just us. Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025

وجاءت المقابلة بعد أن نشر رونالدو مقطعا تشويقيا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل حصد ملايين المشاهدات في وقت قصير، وسط تفاعل واسع من عشاق كرة القدم حول العالم.

وما إن بُث الفيديو التشويقي رغم قصر مدته حتى أشعل الجدل مجددا بين جماهير رونالدو وميسي حول العالم، وسط سيل من التعليقات التي أعادت إلى الواجهة الجدل الذي ظن كثيرون أنه انتهى بعد تتويج ميسي بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2022.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 كريستيانو رونالدو : أنا أفضل لاعب في التاريخ بصراحة لا أرى أحد أفضل مني ، إن قول هذا، وهذا، وهذا مثل ميسي أو بيليه أو مارادونا أنا أفهم ذلك وأحترمه لكن القول بأن كريستيانو ليس كاملاً هو كذبة، أنا الأكثر اكتمالاً. 😱😱😱😱🔥🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/OS20WyfFnT — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) February 3, 2025

واعتبر بعض المتابعين أن نبرة البرتغالي في الفيديو تمزج بين الثقة بالنفس والرفض الصريح لفكرة تفوق ميسي عليه، في حين يرى آخرون أن رونالدو رغم تقدمه في العمر فإنه لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين لمسوا الكرة على الإطلاق.

مقابلة ميسي موجودة مند 3 ايام حصدت 284 الف مشاهدة اعلان مقابلة رونالدو في 6 ساعات فقط تجاوز هذا الرقم رونالدو هو الوجه الحقيقي لكرة القدم

ميسي لا احد يذكره إلا عند الحديث عن رونالدو pic.twitter.com/0zufB7m4wH — ياسين lfc (@lfc009666) November 3, 2025

ورأى مؤيدو رونالدو أن تصريحاته تعبر عن ثقة نابعة من مسيرته المليئة بالإنجازات بعدما ترك بصمته الواضحة في كل ناد ارتدى قميصه، من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ثم النصر السعودي، معتبرين أنه الوجه الحقيقي لكرة القدم وأسطورتها الأبدية.

❤️💙 يا ناس يخرب بيت الهوس 😤

كل مقابلة لازم يجيب طاري ميسي!

على إيش؟ ميسي ما يحتاج مقارنة، هو الأعظم في تاريخ الكرة 🌍🐐

رونالدو، بدل ما تقلل منه.. حاول تفوز بكأس العالم أول 👑💙❤️ pic.twitter.com/w6HpGFUMMy — علوش (@Allosh_FCB) November 4, 2025

وأكد هؤلاء أن ميسي حصد ألقابا كبرى إلى جانب أساطير مثل تشافي وإنييستا، في حين صنع رونالدو مجده مع 4 أندية مختلفة وحقق إنجازات استثنائية في كل محطة من مسيرته.

في المقابل، يرى عشاق ميسي أن المقارنة حسمت منذ تتويجه بكأس العالم، مؤكدين أنه تجاوز مرحلة المقارنة مع كريستيانو، وأنه أصبح في مصاف العظماء مثل مارادونا وبيليه وزيدان بفضل أدائه الراقي وتواضعه وإنجازاته التاريخية.

ببساطة لان كل مقابلات رونالدو تحوم حول ميسي أما ميسي فهو لا يثير الجدل !! https://t.co/pjMEq407PI pic.twitter.com/BrH5PAm1vH — بو تالا 📊 (@10AbuTala) November 4, 2025

وتنوعت ردود الفعل على المنصات بين من وصف رونالدو بأنه "مهووس بميسي"، مستشهدين بقول نابليون بونابرت "من يقول إنه ملك فليس ملكا حقا"، وبين من رأى أن الأرقام لا تكذب، وأن التاريخ سيخلّد اسم رونالدو كأعظم هداف في القارة الأوروبية والعالم.

– 🛑⚠️ | يقول نابليون بونابرت: من يقول إنه ملك، فليس ملكاً حقاً. يوماً بعد يوم، وتصريحاً بعد تصريح، يُثبت كريستيانو أنه مصاب بمرضٍ اسمه ميسي. ليضع نفسه في فم المدفع ، بينما ميسي في الواقع بعيد عنه — وعن البقية — بسنواتٍ ضوئية، رغم أنه لم يقل يوماً أنه الأفضل. pic.twitter.com/ao87KdeSmX — 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐍𝐈 – 𝐅𝐂𝐁’ (@FrankRekard1) November 3, 2025

واللافت أن إعلان مقابلة رونالدو وحده تجاوز مشاهدات مقابلة ميسي الأخيرة في غضون ساعات قليلة، وهو ما استند إليه أنصاره للتأكيد على أن "رونالدو ما زال الرقم الأصعب في عالم كرة القدم"، في حين رد عشاق ميسي بالقول إن "الهدوء الذي يميز النجم الأرجنتيني هو ما يجعله في مرتبة لا يصلها أحد".

ويُنشر الجزء الأول من المقابلة اليوم الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بتوقيت غرينتش الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على قناتي كريستيانو رونالدو ومورغان على يوتيوب.