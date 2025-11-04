الدومينيكان: إرجاء قمة الأميركتين بسبب الوضع في المنطقة

أعلنت حكومة الدومينيكان أمس الاثنين إرجاء قمة الأميركتين التي كان من المقرر عقدها في الجمهورية بين الأول من ديسمبر/كانون الأول والسادس منه إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة.

وأفادت الحكومة في بيان بأنه بعد تحليل دقيق للوضع في المنطقة قررت إرجاء القمة العاشرة للأميركتين إلى العام المقبل، لافتة إلى الخلافات التي تعقّد حاليا الحوار البناء في الأميركتين.

وتابعت أن ذلك "يضاف إلى تبعات الأحداث المناخية الأخيرة التي أثرت بشدة على العديد من بلدان منطقة البحر الكاريبي" عقب مرور الإعصار ميليسا المدمر.

ولم يُعلن موعد جديد محدد لهذه القمة.

وتشهد مياه المحيط الهادي توترا على خلفية هجمات تنفذها الولايات المتحدة الأميركية ضد سفن وقوارب تقول واشنطن إنها تهرّب المخدرات أسفرت عن مقتل العشرات.

ويعتبر خبراء أن الهجمات -التي بدأت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي- ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين، كما أن واشنطن لم تقدم أي دليل يثبت مزاعمها حتى الآن.

ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتعاون مع إحدى عصابات الجريمة الفنزويلية وإدارة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، وهو ما نفته أجهزة استخبارات أميركية.