آبل تدرس وقف خاصية الشفافية في أوروبا

أعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأميركية (آبل) أنها تدرس إمكانية وقف تشغيل خاصية تمنع تطبيقات الأجهزة الذكية من تتبع سلوك المستخدمين، عبر مختلف الخدمات والمواقع الإلكترونية، لأغراض إعلانية في عدة دول أوروبية.

وأشارت آبل إلى أن السبب في ذلك يعود إلى وجود معارضة لمثل هذه الخاصية من جانب الشركات والجهات المستفيدة اقتصاديا من تتبع أنشطة المستخدمين.

وقالت الشركة إنها قد تُجبر على تنفيذ ذلك بسبب جهود الضغط المكثفة في ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى على سحب هذه الخاصية، مما يضر بالمستهلكين الأوروبيين.

وتتيح هذه خاصية "شفافية تتبع التطبيقات" للمستخدمين خيار السماح للتطبيق بتسجيل أنشطتهم في تطبيقات أخرى وعلى مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية لأغراض إعلانية، عند تشغيل التطبيق لأول مرة.

ومنذ ظهور هذه الخاصية لأول مرة قبل 5 سنوات، واجهت انتقادات من قطاع الإعلان، وخاصة من شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

وتعد خاصية "شفافية تتبع التطبيقات" الآن محور تحقيقات عديدة تجريها هيئات حماية المنافسة في عدة دول.

وقالت آبل إنها تواصل حث السلطات المختصة في ألمانيا وإيطاليا، وجميع أنحاء أوروبا، على السماح لها بمواصلة توفير أداة الخصوصية المهمة للمستخدمين.

مخالفة اللوائح

وفي ألمانيا، توصل مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي إلى استنتاج أولي في فبراير/شباط الماضي يفيد بأن تصميم هذه الوظيفة قد يخالف اللوائح، مشيرا إلى أن المتطلبات تنطبق فقط على موفري التطبيقات الآخرين، وليس على آبل.

ومن جانب آخر، أكدت آبل أن تطبيقاتها لا تجمع بيانات من تطبيقات موفري خدمات آخرين.

ورغم ذلك، انتقد مكتب مكافحة الاحتكار الألماني عدم قدرة القواعد على منع قيام الشركة نفسها بجمع البيانات من متجر التطبيقات "آب ستور" أو تطبيق "آبل آي دي" أو الأجهزة المتصلة واستخدامها لأغراض إعلانية.

إعلان

ومع أن المكتب الألماني لم يوضح متى سيعلن تقريره النهائي عن خاصية "شفافية تتبع التطبيقات" فإن هيئات المنافسة اقترحت حلولا معقدة من شأنها تقويض هذه الخاصية من وجهة نظر آبل.