أخبار|سريلانكا

159 قتيلا وعشرات المفقودين في إعصار مدمر يضرب سريلانكا

People gather at an area affected by floods, following heavy rainfall in Malwana, Sri Lanka, November 29, 2025. REUTERS/ Thilina Kaluthotage
الإعصار تسبب في فقدان 203 أشخاص بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة (رويترز)
Published On 30/11/2025
|
آخر تحديث: 09:32 (توقيت مكة)

حفظ

تواصل السلطات السريلانكية مكافحة ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في أجزاء من العاصمة كولومبو اليوم الأحد، بعد أن خلّف إعصار "ديتوا" القوي دمارا كبيرا، وأودى بحياة 159 شخصا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وقال مركز إدارة الكوارث إن الجزء الشمالي من كولومبو يواجه فيضانات كبيرة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني.

وأضاف أن عدد القتلى وصل إلى 159 شخصا، مع فقدان 203 آخرين، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "ديتوا" الذي ابتعد عن سريلانكا السبت.

وقال مسؤول في مركز إدارة الكوارث "على الرغم من أن الإعصار قد تركنا، فإن الأمطار الغزيرة عند المنبع تغمر الآن المناطق المنخفضة على طول ضفاف نهر كيلاني".

epaselect epa12556562 Sri Lankan flood victims wade through a flooded road during heavy rainfall in a suburb of Colombo, Sri Lanka, 29 November 2025. Many parts of the island have been inundated due to heavy rains. According to Sri Lanka’s Disaster Management Centre, more than 120 people have been killed and about 130 are missing across the country. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة من العاصمة كولومبو وضواحيها (الأوروبية)

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ السبت للتعامل مع آثار الإعصار، ودعا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات.

وكانت الهند أول من استجاب، إذ أرسلت إمدادات إغاثية ومروحيتين مع طاقم لتنفيذ مهام الإنقاذ، في حين قالت اليابان إنها سترسل فريقا لتقييم الاحتياجات الفورية وتعهدت بتقديم مزيد من المساعدة.

وقال مركز إدارة الكوارث إن عديدا من الطرق في المقاطعة الوسطى الأكثر تضررا ظلت مقطوعة، رغم تراجع الأمطار في جميع أنحاء الجزيرة.

وأدى الطقس المتطرف إلى تدمير أكثر من 20 ألف منزل وإرسال 122 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة، كما احتاج 833 ألف شخص آخرين إلى مساعدة الحكومة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.

People use boats to move on a flooded street as others stand around, following heavy rainfall in Malwana, Sri Lanka, November 29, 2025. REUTERS/ Thilina Kaluthotage
إعصار "ديتوا" هو الأكثر دموية في سريلانكا منذ 2017 (رويترز)

وتم نشر قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب عمال مدنيين ومتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة.

وأفاد مسؤولون بأن نحو ثلث البلاد لا يزال من دون كهرباء أو مياه بسبب انهيار خطوط الكهرباء ومرافق تحلية المياه، كما تعطلت اتصالات الإنترنت.

إعلان

ويعد الإعصار "ديتوا" الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في سريلانكا منذ عام 2017، عندما أودت فيضانات وانهيارات أرضية بحياة أكثر من 200 شخص وشردت مئات الآلاف.

المصدر: الفرنسية

إعلان