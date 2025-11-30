مقتل 4 وجرح 10 في إطلاق نار على تجمع بولاية كاليفورنيا

قالت الشرطة إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون، بعد إطلاق النار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال كاليفورنيا مساء أمس السبت.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار ربما كان حادثا متعمدا.

وقالت شرطة مقاطعة سان خواكين إنها تحقق في الحادث، وإنه تم نقل عدة ضحايا إلى المستشفيات.

كما قال مسؤولون إن المنطقة لا تزال مسرحا نشطا للأحداث، ويعمل المحققون على جمع معلومات إضافية.

الحرس الوطني

وكانت العاصمة الأميركية قد شهدت في 26 من الشهر الجاري إطلاق نار قرب البيت الأبيض استهدف اثنين من عناصر الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا، توفي أحدهما وأصيب الآخر إصابة بالغة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) من الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا متأثرة بالجروح التي أصيبت بها في الحادث المذكور، في حين لا يزال زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة.

وأفادت السلطات بأن المشتبه به رحمن الله لاكانوال هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، وكان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بلده الأصلي، وانتقل إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ويوم الجمعة، أعلنت الحكومة الأميركية تجميد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة.