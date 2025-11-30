مصادر: مجموعة قراصنة تخترق سيارة عالم نووي إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة قراصنة مرتبطة بإيران تطلق على نفسها اسم "حنظلة"، زعمت أنها نجحت في اختراق سيارة عالم نووي إسرائيلي كبير، وتركت فيها باقة من الزهور ورسالة تهديد.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن رسالة التهديد التي تركها القراصنة تضمنت بيانات شخصية، ووصفا مفصلا للعملية، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السيارة قد تعرضت للاختراق بالفعل.

وبدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجموعة القراصنة، المعروفة بمحاولاتها شنّ هجمات إلكترونية على أهداف إسرائيلية، زعمت أنها اخترقت سيارة عالم نووي إسرائيلي كبير، وتركت "باقة زهور" مع رسالة تهديد، وبيانات تتعلق بالعالم وسيارته.

وعلى الجانب الآخر، ذكر موقع قناة العالم الإيرانية، أن مجموعة الاختراق "حنظلة" قالت "إن فريقها الميداني وضع باقة من الزهور داخل صندوق سيارة العالم المستهدف، ممهورة بتوقيع جبهة المقاومة الشعبية محققو الحقيقة (HPR)، في رسالة تقول المجموعة إنها تحمل تذكيرا بأن يد المقاومة قادرة على الوصول إلى عمق الكيان في أي وقت".

وأضافت القناة نقلا عن المجموعة أن عملية الاختراق "مكنت المجموعة من استخراج ملفات حساسة تتعلق بالكوادر العلمية الإسرائيلية، قبل أن تنشر بيانات شخصية دقيقة لأحد هؤلاء العلماء الذين وصفتهم بأنهم مشاركون في المشروع النووي العدواني للكيان".

هجمات متعددة

يذكر أن لهذه المجموعة تاريخ طويل في الهجمات السيبرانية على المواقع الإسرائيلية، خصوصا خلال أيام الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

فقد نسب إليها اختراق عدة مواقع من بينها مواقع شركات "دلكول" (Delkol) و"ديليك" (Delek) ضمن منظومة الوقود الإسرائيلية، في 14 يونيو/حزيران الماضي، وذلك حسب موقع "رانسوم لوك" (RansomLook) المسؤول عن تتبع هجمات المجموعات السيبرانية المختلفة ومجموعات تليغرام التابعة للفريق.

إعلان

وأسفر هذا الهجوم عن سرقة أكثر من 2 تيرابايت من البيانات المشفرة مع ترك رسالة تهديد واضحة حينها بإيقاف منظومة العمل في عديد من محطات الوقود التابعة لهاتين الشركتين فضلا عن إيقاف آليات إمداد الوقود للطائرات المقاتلة.

وتابع الفريق هجومه ليصل إلى شركة "أيرودريمز" (Aerodreams) الأميركية المسؤولة عن تطوير أنظمة المسيرات المستخدمة في الهجمات، وأشار الفريق إلى سرقة 400 غيغابايت من البيانات الداخلية التي تكشف أنظمتهم.

واخترق فريق "حنظلة" أيضا شركة "واي جي نيو إيدان المحدودة" للمقاولات العامة، التي تُعرف بأنها من أذرع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولكن يعد الاختراق الأبرز الذي قامت به المجموعة هو اختراق شركتي تزويد الإنترنت "099 إسرائيل" و"برايمو" (Primo) المسؤولتين عن جزء كبير من البنية التحتية للإنترنت في إسرائيل، وأرسلت المجموعة أكثر من 150 ألف إيميل رسمي باستخدام خوادم الشركتين.

500 ألف رسالة للإسرائيليين

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، كشفت جيروزاليم بوست أن مجموعة حنظلة اخترقت رادارات في إسرائيل، ووجهت مئات آلاف رسائل التهديد إلى الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "حنظلة" نجحت في اختراق أنظمة الرادار الإسرائيلية، ودعت الإسرائيليين إلى معارضة حكومتهم وتأييد إيران.

وبحسب جيروزاليم بوست، خاطبت هذه المجموعة الإسرائيليين بقولها -في أكثر من 500 ألف رسالة بعثت بها إليهم- إنهم سيدفعون ثمن جرائم قادتهم، وأكدت لهم أن أولئك القادة سوف يندمون على "مغامراتهم الحمقاء" ودعتهم لإخلاء المدن حتى لا يتضرروا.

وخاطبت رسالة مجموعة "حنظلة" المواطن الإسرائيلي بقولها "لا تتردد، لا تنم، ففرصة الهروب أقل من 10 ثوان، وربما نختار مدينتك".

وقالت جيروزاليم بوست إنه على الرغم من عدم التحقق من هذه التهديدات، فإن خبراء الأمن السيبراني بإسرائيل يعربون عن قلقهم المتزايد بشأن احتمال شن هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف البنية التحتية الحيوية.