مسؤولة أميركية: المتهم بهجوم واشنطن اتجه للتطرف بعد قدومه للولايات المتحدة

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم اليوم الأحد إن السلطات تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لم يتطرف فكريا إلا بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وأضافت نويم لشبكة "إن بي سي" أن السلطات تعتقد أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية واشنطن عندما صار متطرفا.

وقالت نويم إن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم.

وكانت السلطات أعلنت أن لاكانوال (29 عاما) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء الماضي وبنايات معدودة تفصله عن البيت الأبيض، والذي أسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطِرة.

وبعد واقعة إطلاق النار، أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، على الرغم من أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد ترامب.

وتشير تعليقات نويم إلى أن لاكانوال، الذي كان يعمل ضمن وحدة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" في أفغانستان، ربما اتجه للتطرف بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.

وقالت نويم لشبكة "إن بي سي": نعتقد أنه اتجه للتطرف بعد أن وصل إلى هذا البلد.. نعتقد أن ذلك تم عبر علاقاته في مجتمعه المحلي وفي ولاية واشنطن، وسنواصل الحديث إلى أولئك الذين كانوا على صلة به من أفراد عائلته.