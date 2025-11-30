لوّحت بحرب جديدة.. لماذا لم تعد إسرائيل تكترث بتهديدات حزب الله؟

بينما يُوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بلبنان، لا يزال حزب الله يطالب الحكومة بأداء مهمتها وتحمل مسؤوليتها، ويلوّح بردود يختلف المحللون السياسيون بشأن مدى قدرة الحزب على تنفيذها.

فبعد سريان ما يسمى اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، عاودت إسرائيل التهديد بتوغلات جديدة ما لم تنجز حكومة بيروت مهمة نزع سلاح حزب الله الذي أعلن رفضه هذه المسألة مرارا وتكرارا، بل وأكد أمينه العام نعيم قاسم أنه يعمل على إعادة بناء قدراته دفاعا عن لبنان.

وفي حين لم يظهر هذا الحزب أي رد على الضربات الإسرائيلية التي لم تتوقف -منذ توقيع الاتفاق بين الجانبين- والتي وصلت إلى حد اغتيال رئيس أركانه هيثم الطبطبائي الأسبوع الماضي، فإن ثمة من يقول إن حزب الله قادر بل وجاهز لمواجهة أي حرب إسرائيلية جديدة.

غير أن هذه الجاهزية التي يتحدث عنها الحزب ومحللون سياسيون لبنانيون لم تثن إسرائيل عن الإفصاح عن نيتها توسيع عملياتها العسكرية في لبنان حال لم تنه حكومته مهمة نزع السلاح التي كانت محددة بعام واحد من توقيع الاتفاق.

توسيع محتمل للهجمات

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فقد عرض الجيش خطة لتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله مع انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن لنزع السلاح.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية بأنها ستوسع هجماتها، وستذهب إلى مناطق لم تصلها من قبل بسبب الضغط الأميركي.

بيد أن حزب الله مستعد لصد هذه الهجمات المحتملة بشكل حاسم دون الدخول في حرب مفتوحة، برأي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولية علي فضل الله.

وحسب ما قاله فضل الله خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" فإن إخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح ومنصات الصواريخ على يد الجيش اللبناني "أغرت إسرائيل بالتوغل في هذه المنطقة".

ومع ذلك، فسلاح حزب الله لا يزال موجودا وجاهزا للدفاع عن لبنان، كما يقول فضل الله الذي يرى أن تلويح إسرائيل بحرب جديدة يعني أن حربها السابقة فشلت في تحقيق أهدافها.

وفي المقابل، يرى الكاتب السياسي ساطع نجم الدين أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو المرحلة الأولى من مخطط لا تُعرف نهايته حتى الآن لأنها تتحرك في أرض مفتوحة وبغطاء أميركي مفتوح.

فالحديث عن وجود قوة لدى حزب الله أو إعادة بناء قدراته "لا يعدو كونه دربا من الوهم" حسب نجم الدين الذي يرى أن الحزب "وقّع استسلاما في اتفاق وقف الأعمال العدائية" وأنه "لو كان يملك ردا على إسرائيل لما بقي صامتا حتى اليوم، خصوصا بعد اغتيال الطبطبائي".

فالواقع، كما يراه المتحدث، أن المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله قد تفككت بشكل كبير، ولم يعد المتبقي منها قادرا على الرد، بدليل أن الاتفاق تم تجديده لأسابيع ثم شهور رغم انتهاك إسرائيل له منذ لحظته الأولى.

وبناء على ذلك، فإن المطلوب حاليا هو البحث عن صيغة جديدة لوقف خطط إسرائيل التي تقوم على منع إعادة إعمار أي منطقة متضررة في الجنوب اللبناني، لأن الاتفاق محل الحديث "لم يعد موجودا" برأى نجم الدين.

ولم يختلف الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى عن الرأي السابق كثيرا، بقوله إن إسرائيل تعتبر ما تقوم به في لبنان حقا لها لأنها تتعامل بمنطق المنتصر الذي يفرض رؤيته للاتفاق.

والدليل على ذلك -وفق مصطفى- أن دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون للتفاهم حول آلية تثبيت الاتفاق لم يتم التعاطي معها حتى على صعيد الإعلام، لأن النظرة العامة في إسرائيل أن حزب الله قد هُزم في حربه الماضية.

اختلاق منطقة عازلة

وانطلاقا من هذه الرؤية، تعمل إسرائيل على ترسيخ منطقة عازلة في الجنوب اللبناني أسوة بما تحاول فعله في سوريا وقطاع غزة، بعدما أصبحت المناطق العازلة إستراتيجية أمنية لها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية.

ولا يمكن الحديث عن تغيير هذا الوضع إلا في حالات معينة -برأي مصطفى- وهي: الضغط الأميركي المستبعد حدوثه، أو أن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله فعليا، أو توقيع اتفاقية سلام شاملة مع بيروت بشروط إسرائيل بعد قيام الأخيرة بتفكيك الحزب، أو حدوث تغيير سياسي جذري داخل إسرائيل يتمخض عن رؤية مغايرة لما يجب أن يكون عليه في لبنان.

وعلى هذا، يرى المتحدث أن إسرائيل ستواصل عملياتها داخل لبنان لفرض المنطقة العازلة دون أن تذهب إلى حرب شاملة.

ويبدو هذا الكلام واقعيا بالنسبة للباحث بالدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان الذي يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان تماما على ضرورة نزع سلاح حزب الله.

فالموقف الحالي للطرفين -حسب كاتزمان- يقوم على إنهاء قدرة حزب الله على شن حرب جديدة دون إذن الدولة اللبنانية، وعلى هذا فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية بدعم أميركي لفرض المنطقة العازلة ما لم يحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.