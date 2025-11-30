كيم جونغ أون يتعهّد بتجهيز سلاح الجو بـ"أصول إستراتيجية"

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن خطط لتزويد سلاح الجو بـ"أصول عسكرية إستراتيجية جديدة"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستمنح القوات الجوية "مسؤوليات جديدة وهامة" في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس سلاح الجو، التي شاركته فيها ابنته كيم جو آي، والتي يُعتقد أنها خليفته المحتملة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية كيم وابنته وهما يتابعان مناورات جوية شاركت فيها طائرات نفاثة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وقاذفات صواريخ متنقلة.

كما تفقد الزعيم الكوري الشمالي عددا من الطائرات، بينها طائرة الإنذار المبكر المحمولة جوا التي كشفت عنها بيونغ يانغ في وقت سابق من العام.

وتأتي هذه المشاهد وسط تقارير جديدة تشير إلى أن كوريا الشمالية شرعت في إنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيّرة الصغيرة والقصيرة المدى من نوع "إف بي في" (FPV)، إضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية أكبر تُستخدم في ساحات المعارك، وفق ما أكده مسؤول في الاستخبارات الأوكرانية.

الردع النووي

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن كيم شدّد على الدور الحيوي الذي ستلعبه القوات الجوية في "ممارسة الردع النووي"، مؤكدا أن البلاد تتوقع "أشياء عظيمة حقا" من سلاح الجو.

كما أكد أن القوات الجوية ستكون مكلفة بالتصدي لجميع أشكال التجسس والاستفزازات العسكرية التي قد يقدم عليها "الأعداء"، على حدّ تعبيره.

وتأتي تصريحات كيم في ظل توتر متزايد على طول الحدود الكورية. فقد قالت سول إن بيونغ يانغ لم تستجب لدعوات الحوار الرامية إلى منع أي احتكاكات عسكرية محتملة.

وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت هذا الشهر إجراء محادثات عسكرية تتعلق بخط ترسيم الحدود العسكرية، وسط تقارير عن توغلات متكررة للقوات الكورية الشمالية.

من جهته، حذّر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من أن الوضع أصبح "خطيرا للغاية"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية وضعت 3 طبقات من الأسلاك الشائكة على طول الحدود، وأن خطوط الاتصال بين الجانبين "قُطعت بالكامل".

وقال لي: "لقد وصلنا إلى وضع لا نعرف فيه متى قد يقع اشتباك بشكل عرضي. رفضهم لأي شكل من أشكال الحوار يمثل خطرا متزايدا على الاستقرار".