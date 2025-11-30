قطر الخيرية واليونيسيف تطلقان "مشاريع طوارئ" في باكستان

في إطار جهودها الإنسانية لمساندة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وقّعت جمعية قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مشاريع الطوارئ في باكستان، بهدف تعزيز أنظمة الاستجابة السريعة وضمان وصول خدمات الإغاثة في الوقت المناسب خلال الأزمات.

وتركز الاتفاقية على تنفيذ برامج المياه والإصحاح والنظافة، إلى جانب توفير خدمات التغذية في حالات الطوارئ، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال.

مناطق التنفيذ

وفي إطار هذا التعاون، أطلقت قطر الخيرية واليونيسيف مبادرة التغذية في حالات الطوارئ في 4 مناطق بإقليم البنجاب، وهي: راجان بور، جهانغ، مظفر جاره، ومُلتان، لدعم المتضررين من فيضانات عام 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوصول إلى العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وللنساء الحوامل والمرضعات.

وتشمل المبادرة توفير المغذيات الدقيقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا والنساء المرضعات، إلى جانب تقديم الاستشارات حول تغذية الأمهات، ورعاية الطفولة المبكرة، وممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال. كما تتضمن بناء القدرات وتعزيز التنسيق وإدارة المعلومات لتقوية أنظمة التغذية في الطوارئ.

مرافق

بالتوازي مع ذلك، تم تفعيل مشروع طوارئ في مجال المياه والإصحاح لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات، بهدف توفير مرافق صرف صحي مقاومة للتغيرات المناخية لـ20 ألف شخص، تشمل دورات مياه ومناطق استحمام وغسيل تراعي الثقافة والاعتبارات الجندرية واحتياجات ذوي الإعاقة.

كما يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى 100 ألف شخص حول الممارسات الأساسية للنظافة والحد من أخطار الكوارث.

إضافة إلى ذلك، سيستفيد 5 آلاف طفل من مياه شرب آمنة ومرافق صحية في 20 مدرسة، و10 مراكز تعليمية مؤقتة، و10 مساحات آمنة صديقة للأطفال، و10 منشآت صحية.

إعلان

ويمثل هذا التعاون بين قطر الخيرية واليونيسيف خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للأخطار، بما يضمن استجابة فعّالة وسريعة في حالات الطوارئ.