قطر الخيرية تقدم دعما عاجلا للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش

قدمت جمعية قطر الخيرية مساعدات إنسانية عاجلة للأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في منطقة "نيلفاماري" شمال بنغلاديش، استفاد منها أكثر من 5 آلاف شخص.

وقالت الجمعية إن "المساعدات شملت حزم الإغاثة الطارئة ومواد غذائية أساسية مثل الأرز والعدس وزيت الطهي والملح، إضافة إلى مستلزمات النظافة، لضمان حصول الأسر على احتياجاتها الضرورية بعد أيام من نقص الغذاء".

وأضافت أن "هذه المساعدات جاءت في إطار جهود قطر الخيرية الإغاثية الطارئة لضمان الأمن الغذائي الفوري، واستعادة الاستقرار، ومساندة الأسر الهشة في مواجهة آثار الكارثة".

وتعد منطقة "نيلفاماري" من المناطق المعرضة للفيضانات بسبب انخفاضها الجغرافي وقربها من الأنهار الكبرى، إذ تؤدي الأمطار الموسمية إلى فيضان الأنهار وغمر مساحات واسعة.

وكانت فيضانات هذا العام أشد قسوة، إذ غمرت المنازل، وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية، وعطلت شبكات الاتصال، وحرمت آلاف الأسر من المياه النظيفة والمواد الأساسية، فضلا عن فقدان الماشية ومصادر الدخل اليومي، وهذا زاد من هشاشة الوضع الإنساني.