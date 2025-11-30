فرنسا تطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا بعد عدوان بيت جن

طالبت فرنسا، اليوم الأحد، إسرائيل، باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، بعد عدوانها على بلدة بيت جن بريف دمشق، والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى.

جاء ذلك وفق منشور للقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان فافر على منصة "إكس".

وقال فافر إن فرنسا تؤكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 1974.

وطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربا عن قلق بلاده إزاء المعلومات التي تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة بيت جن.

كما دعا جميع دول المنطقة إلى الانخراط في الجهود الجارية لتمكين سوريا من أن تصبح مركزا للسلام والأمن والاستقرار لصالح الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وفجر الجمعة، توغلت دورية إسرائيلية في بلدة بيت جن، مما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، أسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط.

عقب ذلك، ارتكبت تل أبيب مجزرة انتقاما من أهالي البلدة الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، عبر عدوان جوي أسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين.

وأدانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان. وجددت مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فقد توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل الأراضي السورية، وشن غارات قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وتقع بلدة بيت جن، على سفوح جبل الشيخ، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.

وتعرضت هذه البلدة خلال الأشهر الأخيرة لاعتداءات عسكرية إسرائيلية متكررة شملت القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.