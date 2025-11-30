نتنياهو يطلب العفو رسميا من هرتسوغ

قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلبا رسميا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه على خلفية محاكمته بقضايا فساد.

وقال مكتب هرتسوغ إنه يدرك أن هذا "طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة.. سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص، بعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة".

وأفادت هيئة البث الرسمية أنه تم إحالة الطلب إلى القسم القانوني في مكتب الرئيس عبر محامي نتنياهو، عميت حداد، وأضافت يتم الآن وفقا للقواعد، تحويل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة العدل، لجمع الآراء القانونية من الجهات المختلفة بالوزارة.

وتابعت بعدها ستُحال الآراء إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي قانوني إضافي لرئيس الدولة قبل إصدار قراره.

3 قضايا

ويُحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته، علما بأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن التحقيقات في قضيته بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماته بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة، مضيفا أن مصلحته كانت استمرار الإجراءات القضائية ليحصل على البراءة "لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر"، على حد قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن استمرار محاكمته يثير خلافات وهو "مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويخص الملف 4000 تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبالإضافة إلى الملف 4000 يتعلق الملف 1000 في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

كذلك، يُتهم نتنياهو في الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.​​​​​​​

وكان نتنياهو، اشتكى من كثرة مثوله أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب للرد على تهم الفساد. وقال لقضاة المحكمة: لقد بذلتُ جهودًا كبيرة للمثول 3 مرات أسبوعيًا، وهو جهد يتطلب تأجيل المناقشات المهمة.

وادعى نتنياهو أنه من المستحيل عقد الجلسات 3 مرات أسبوعيًا.