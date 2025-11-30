عاجل,
أخبار|إسرائيل

عاجل | نتنياهو: ترامب طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة

Published On 30/11/2025
آخر تحديث: 13:57 (توقيت مكة)

عاجل | نتنياهو: استمرار محاكمتي يثير خلافات وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة

عاجل | نتنياهو: مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر

عاجل | نتنياهو: التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

