ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في منزل خاص (بيت مكونة من شخص واحد) في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 8 ملايين شخص.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن هذا الاتجاه سيستمر في التصاعد، في ظل معاناة البلاد من ركود في معدل المواليد وشيخوخة السكان، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأحد.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون وحيدين في منزل خاص 8.05 ملايين بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 36.1% من المجموع الكلي، وفقا لكتاب حقائق الضمان الاجتماعي الصادر عن وزارة الرعاية الاجتماعية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واستمر هذا الرقم في الارتفاع المطرد من 5.2 ملايين عام 2015 إلى 6.64 ملايين عام 2020، وهو ما يمثل 31.7% من جميع الأسر، ويتجاوز حاجز 30% لأول مرة في التاريخ.

وفي حال استمر هذا الاتجاه التصاعدي، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعيشون وحيدين في منزل خاص إلى 8.55 ملايين عام 2027، و9.71 ملايين عام 2037، و9.94 ملايين عام 2042.

وفي غضون ذلك، تجاوز عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر حاجز 10 ملايين لأول مرة العام الماضي، مع دخول كوريا الجنوبية مجتمع "فائق الشيخوخة"، إذ تجاوزت نسبة سكانها المسنين 20%.