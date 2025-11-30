رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى جمهورية الكونغو

نقلت رويترز عن مصادر قولها إن رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسوكو إمبالو وصل -أمس السبت- إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، بعد أيام من استيلاء الجيش على السلطة.

ومن جانب آخر قالت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصادر حكومية كونغولية- إن إمبالو وصل أمس إلى برازافيل. وقال مصدر مقرّب من الحكومة الكونغولية مشترطا عدم كشف هويته إن "إمبالو وصل برازافيل قرابة الظهر في طائرة خاصة".

وقد أطاح جنود بحكومة إمبالو الأربعاء الماضي قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت مطلع الأسبوع، لتستمر حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة الصغيرة الناطقة بالبرتغالية.

وفي الأثناء، تحدّث أكبر أحزاب المعارضة عن "اقتحام مليشيا مدجّجة بالسلاح" مقرّه بالعاصمة بيساو، على إثر الانقلاب الذي أعقب الانتخابات وأوصل الجيش إلى السلطة.

واستولى الجيش على السلطة الأربعاء، عشية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الوطنية، وقد غادر إمبالو بادئ الأمر إلى السنغال المجاورة، بعدما نصّب الجيش (الميجر جنرال) اللواء هورتا إنتا رئيسا انتقاليا يوم الخميس.

وشهدت غينيا بيساو، الدولة الساحلية الواقعة غرب أفريقيا بين السنغال وغينيا (كوناكري) 4 انقلابات وسلسلة من محاولات انقلابية منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، ولطالما شكلت نتائج الانتخابات هناك موضع جدل.

وقد علّق الاتحاد الأفريقي -أول أمس- عضوية غينيا بيساو في هيئاته، بعد يومين على الانقلاب.