حلفاء جباروف يكتسحون الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان

Members of a local election commission count ballots at a polling station during Kyrgyzstan's snap parliamentary elections in Bishkek on November 30, 2025.
الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان ذهبت إلى مرشحين مستقلين موالين لجباروف (الفرنسية)
Published On 30/11/2025
آخر تحديث: 23:09 (توقيت مكة)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في قرغيزستان، اليوم الأحد، اكتساحًا واسعًا لحلفاء الرئيس صدر جباروف، في خطوة تعزز قبضته على الحياة السياسية في البلد الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه الأكثر انفتاحًا ديمقراطيًا في آسيا الوسطى.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الغالبية الساحقة من المقاعد ذهبت إلى مرشحين مستقلين موالين لجباروف، بعد سنوات من تهميش الأحزاب السياسية والتضييق على المعارضة منذ وصوله إلى السلطة عقب احتجاجات 2020.

In this photo provided by Kyrgyzstan's Presidential Press Office, Kyrgyz President Sadyr Japarov speaks to the media after voting at a polling station, during the parliamentary elections, in Bishkek, Kyrgyzstan, Sunday, Nov. 30, 2025. (Sultan Dosaliev,Kyrgyzstan's Presidential Press Office via AP)
جباروف يؤكد أن العملية الانتخابية "لن تشهد انتهاكات"، مقارنًا إياها بانتخابات العهود السابقة (أسوشيتد برس)

ويمهّد الفوز الكاسح الطريق أمام جباروف، الشعبوي ذي الخطاب القومي، للتقدّم بثقة نحو ولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2027، بعدما أكد خلال الإدلاء بصوته في بيشكك أن العملية الانتخابية "لن تشهد انتهاكات"، مقارنًا إياها بانتخابات العهود السابقة التي اتهمها بأنها كانت "مليئة بالتزوير".

ومنذ استقلال قرغيزستان عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، فقد شكّلت استثناءً في محيطها مع مشهد سياسي نابض ووسائل إعلام تعد الأكثر حرية في المنطقة، وفي الأعوام الأخيرة شهدت تغيّرًا جذريًا؛ إذ ضيّق جباروف الخناق على المعارضة، واعتُقل ساسة بارزون بتهم التخطيط لاضطرابات، كما فُرضت قيود صارمة على الإعلام.

وتُعد نتائج هذه الانتخابات نقطة تحول جديدة، تُكرّس انتقال قرغيزستان من تجربة ديمقراطية متعثّرة إلى واقع سياسي يرتكّز فيه النفوذ بيد رجل واحد وحلفائه.

المصدر: رويترز

