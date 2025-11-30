أخبار|جنوب أفريقيا

اعتقال 4 رجال بجنوب أفريقيا للاشتباه في تجنيدهم لروسيا

أفراد من جهاز شرطة جنوب أفريقيا خلال حملة تفتيش بمدينة ديربان بمقاطعة كوازولو ناتال، 28 مايو/أيار 2024 (رويترز)
Published On 30/11/2025
|
آخر تحديث: 13:58 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها أوقفت 4 رجال في مطار جوهانسبرغ، بينما كانوا يستعدون للسفر إلى روسيا، ويُشتبه في أنهم جرى تجنيدهم للانضمام إلى الجيش هناك.

وقالت وحدة "الصقور" الخاصة إن الاعتقالات تمت الجمعة عند بوابة الصعود، بعد بلاغ من شرطة المطار، مشيرة إلى أن التحقيق الأولي كشف عن تورط امرأة جنوب أفريقية في تسهيل سفر هؤلاء الأفراد وتجنيدهم لصالح القوات الروسية.

Members of the South African police patrol as they guard the mine shaft where rescue operations are ongoing as attempts are made to rescue illegal miners who have been underground for months in Stilfontein, South Africa, January 14, 2025. REUTERS/Ihsaan Haffejee
أفراد من شرطة جنوب أفريقيا في إحدى الدوريات قرب مدينة ستيلفونتين، 14 يناير/كانون الثاني 2025 (رويترز)

ومن المقرر أن يمثل الموقوفون أمام المحكمة -غدا الاثنين- بتهمة مخالفة قانون تنظيم المساعدة العسكرية الأجنبية، الذي يحظر على المواطنين المشاركة في جيوش خارجية أو تقديم دعم عسكري لحكومات أجنبية من دون تصريح رسمي.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تقارير عن 17 رجلا من جنوب أفريقيا عالقين في أوكرانيا، بعدما استُدرجوا للانضمام إلى قوات مرتزقة مقابل عقود مالية مغرية.

وقد أمر الرئيس سيريل رامافوزا بفتح تحقيق في القضية وسط جهود لإعادتهم من منطقة دونباس شرقي أوكرانيا التي تشهد معارك ضارية.

epa12517823 Duduzile Zuma-Sambudla, the daughter of former South African President Jacob Zuma, appears in court on charges of terrorism in Durban, South Africa, 11 November 2025. She pleaded not guilty to terrorism-related charges at the start of her trial. Zuma-Sambudla is being charged over comments she made on social media four years ago during deadly protests following the arrest of her father. EPA/STRINGER
دودوزيلي زوما سامبودلا ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق (الأوروبية)

وفي السياق، أعلنت الشرطة أنها تحقق مع دودوزيلي زوما-سامبودلا، ابنة الرئيس السابق جاكوب زوما، بعد أن اتهمتها أختها غير الشقيقة بالضلوع في استدراج هؤلاء الرجال إلى روسيا.

وكانت زوما-سامبودلا قد استقالت من البرلمان الجمعة، بالتزامن مع إعلان الشرطة أنها قيد التحقيق بشأن دورها المزعوم في هذه القضية، من دون أن ترد علنا على الاتهامات.

المصدر: رويترز

إعلان