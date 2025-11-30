"تنمية الخيرية" تواصل حملتها لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد

واصلت جمعية تنمية الخيرية الكويتية جهودها الإنسانية ضمن "حملة فيض عطاء 26" لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد، بتقديم حزمة من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية للتخفيف من معاناة آلاف المتضررين من النزوح.

وقال مدير العمل الإنساني في الجمعية محمد مرضي الرشيدي إن "الفريق الميداني وزع أكثر من ألف سلة غذائية، إلى جانب تنفيذ 4 تكيات طعام استفاد منها نحو 8 آلاف شخص".

وفي الجانب الصحي، نظمت الجمعية مخيما طبيا استهدف الأطفال، حيث تم علاج 1400 طفل يعانون من الملاريا وسوء التغذية، في حين شملت المساعدات الإيوائية توفير مستلزمات استفاد منها 1800 فرد من النازحين.

وشدد الرشيدي على أن هذه الجهود تأتي امتدادا لمسيرة الجمعية في دعم المجتمعات المتضررة، والتأكيد على التزامها بواجبها الإنساني في مناطق الأزمات والنزاعات.

‏وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.