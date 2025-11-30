مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تواصل هدم منازل بالضفة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد موازاة مع استمرار اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات وتهديم المنازل.

وأفاد مراسل الجزيرة بقيام المستوطنين بجولات استفزازية في باحات الأقصى، كما أدوا طقوسا تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقالت الوكالة الفلسطينية للأنباء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت اليوم قرارا يقضي بإبعاد مواطن مقدسي يدعى نواف السلايمة عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كانت قد أبعدته لمدة أسبوع.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة إبعاد ممنهجة تستهدف إبعاد المواطنين الفلسطينيين من أهل القدس عن المسجد الأقصى بهدف تفريغه من المصلين والمقدسيين.

وقالت إن محافظة القدس رصدت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 17 قرارا بالإبعاد، بينها 16 قرارا عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي تطور آخر قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال البلدة مساء اليوم الأحد.

#شاهد| قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/RbMFnJ4UUf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2025

وفي جنين شمالي الضفة الغربية قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال استأنفت هدم 24 منزلا ومبنى وتسوية شوارع داخل مخيم جنين.

وقد استخدمت قوات الاحتلال جرافات ومعدات ثقيلة لتنفيذ عمليات الهدم التي بدأت يوم الجمعة الماضي في مواقع عدة بالمخيم.

من جهتها، أكدت اللجنة الشعبية للمخيم أنه تم هدم ونسف وحرق أكثر من 1600 منزل، في حين شرد الاحتلال أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم ومحيطه.

إعلان

اقتحامات

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت مساء اليوم الأحد حركة تنقّل المواطنين الفلسطينيين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة قلقيلية الشرقي وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هويات ركابها، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي نابلس في الضفة الغربية.

وأكد مراسل الجزيرة أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة عقربا جنوبي نابلس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة الفلسطينية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي مدينة نابلس، كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة عقربا جنوبي المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من داخل البلدة القديمة في نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية عند اقتحام المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المدمع والقنابل الدخانية قبل انسحابها.

وفي محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات، وأفاد مراسل الجزيرة باحتجاز قوات الاحتلال عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

اعتداءات

وفي تطورات أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 4 متضامنين أجانب إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم في قرية عين الديوك شمال مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا منزلا في القرية كان يوجد فيه نشطاء أجانب ضمن حملة تضامنية واعتدوا عليهم بالضرب، حيث أدى الاعتداء إلى إصابة 3 إيطاليين وكندي نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو جديدة من كاميرا مراقبة لحظة اقتحام مستوطنين إسرائيليين مسلحين منطقة خلائل اللوز جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية أمس السبت.

وأظهرت هذه المقاطع اعتداء المستوطنين على عائلة فلسطينية ومحاصرتهم لها داخل منزلها ثم إلقاء الحجارة على المنزل وتكسير نوافذه ومهاجمة سكانه.

وكانت مصادر طبية قد أفادت الجزيرة بإصابة 10 فلسطينيين في اعتداء نفذه مستوطنون أمس في هذه المنطقة، بينها إصابة بالرصاص الحي، إضافة إلى 3 إصابات نتيجة الضرب المبرح.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة -والتي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين- أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.