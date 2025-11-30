طالبت قوى المعارضة في إسرائيل، اليوم الأحد، الرئيس إسحاق هرتسوغ برفض أي عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما لم يعترف بذنبه وينسحب بالكامل من الحياة السياسية، وذلك بعد ساعات من تقدّم نتنياهو بطلب رسمي للحصول على عفو يُنهي محاكمته المستمرة في عدة ملفات فساد.

وظهر زعيم المعارضة يائير لبيد في كلمة مصورة عبر منصة "إكس"، قائلا "لا يمكن منح نتنياهو عفوا دون اعترافه بالذنب، وإظهار الندم، والانسحاب الفوري من الحياة السياسية".

أما زعيم حزب "الديمقراطيين يائير غولان، فاعتبر أن "المذنب فقط يطلب العفو"، مضيفا أن الصفقة الوحيدة المقبولة تتمثل في اعتراف نتنياهو ومسؤوليته ورحيله عن السياسة.

من جهته، اعتبرت حركة "من أجل جودة الحكم" أن العفو عن متهم بثلاث قضايا خطرة تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة "سيضر بشكل قاتل بمبدأ المساواة أمام القانون"، مؤكدة أن العفو وسط محاكمة جارية "يرسل رسالة مفادها أن هناك مواطنين فوق القانون".

حركة "إخوان السلاح" الاحتجاجية هي الأخرى رفضت منح العفو، ووصفت الخطوة بأنها "محاولة هروب" من المحاكمة بعد سنوات من "تقسيم المجتمع والتحريض على القضاء".

دعم حكومي

على الجانب الآخر، سارع وزراء من الائتلاف الحكومي إلى دعم نتنياهو، إذ دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إنهاء محاكمة نتنياهو، وقال إن ذلك يعكس مصلحة إسرائيل وسيُسهم في وحدتها.

من جهته قال وزير الرياضة والثقافة ميكي زوهار إن "الوقت حان لإنقاذ إسرائيل من ملحمة المحاكمة".

من جهته أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعمه نتنياهو، وقال إنه يستحق البراءة الكاملة، في حين يرى وزير الطاقة إيلي كوهين أن "مصلحة الدولة" تقتضي إنهاء المحاكمة.

تبرير نتنياهو

وكان نتنياهو (76 عاما)، قدم طلب العفو صباح الأحد عبر محاميه إلى مكتب الرئيس، في خطوة وُصفت بأنها "استثنائية وذات تداعيات كبيرة" وفق بيان صادر عن مكتب هرتسوغ.

ويتضمن الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة من محامي نتنياهو، وأخرى موقعة منه شخصيا، وتؤكد -دون اعتراف صريح بالذنب- أن المصلحة الوطنية تستوجب إنهاء المحاكمة، التي يقول إنها "تمزق المجتمع الإسرائيلي" وتمنعه من إدارة شؤون الدولة في ظل التهديدات الأمنية والسياسية.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة، إن أكثر من عقد من التحقيقات وست سنوات من المحاكمة "عززت الانقسام الداخلي"، مشيرا إلى أن التزامه المثول لدى المحكمة ثلاث مرات أسبوعيا "مطلب مستحيل" يعطل قيادته البلاد.

وأكد أن من دوافعه أيضا "النداءات المتكررة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أرسل قبل أسابيع رسالة رسمية إلى هرتسوغ يطالبه فيها بمنح العفو لنتنياهو "فورا".

وبحسب مكتب هرتسوغ، سيُحوَّل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة العدل لجمع آراء الجهات المختصة، ثم إلى المستشارة القانونية في مكتب الرئيس لصياغة التوصيات النهائية، قبل أن يتخذ هرتسوغ قراره.

ويُعد منح العفو قبل نهاية الإجراءات القضائية أمرا بالغ الندرة في إسرائيل، ولا يتم عادة إلا بعد اعتراف واضح بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا معروفة إعلاميا بـ"الملفات 1000 و2000 و4000″ وتشمل تلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، وتنسيق تغطية إعلامية إيجابية مع "يديعوت أحرونوت"، ومنح امتيازات لشركة بيزك مقابل دعم إعلامي عبر موقع "والا".

كما يواجه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (نوفمبر/تشرين الثاني 2024) بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث خلّفت الحرب أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح خلال عامين، معظمهم أطفال ونساء.