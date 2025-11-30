الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات للمتعاونين الأفغان

قالت رويترز إن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أظهرت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت دبلوماسييها -في أنحاء العالم- بالتوقف عن إصدار تأشيرات للمواطنين الأفغان، مما يعني فعليا تعليق برنامج الهجرة الخاص بالأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال احتلالها لبلدهم والذي استمر 20 عاما.

وجاء في البرقية -التي أُرسلت أول أمس الجمعة إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية- أن تعليمات صدرت للموظفين القنصليين برفض أي طلبات من المواطنين الأفغان لاستصدار تأشيرات هجرة أو غير ذلك من أنواع التأشيرات بأثر فوري، بما يشمل المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.

واتُهم عضو سابق -في إحدى الوحدات الأفغانية المدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية- بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وتوفي أحدهما في وقت لاحق.

وقد أحالت الخارجية الأميركية رويترز -أمس- إلى بيان للوزير ماركو روبيو (الجمعة) على منصة إكس قال فيه إن "جميع الأفراد" الذين يسافرون بجوازات سفر أفغانية سيتم "إيقاف إصدار تأشيراتهم مؤقتا".

وجاء في برقية الخارجية الأميركية -والتي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق- أن خطوة وقف دراسة التأشيرات للمواطنين الأفغان تهدف إلى "التأكد من هوية مقدم الطلب وأهليته للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي".

وقالت مجموعة متطوعة (تساعد في دعم حلفاء الولايات المتحدة من الأفغان) إن هذه البرقية تأتي في إطار جهود إدارة ترامب لمنع جميع الأفغان من الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال شون فان ديفر رئيس منظمة "أفغان إيفاك" في رسالة بالبريد الإلكتروني "لا شك أن هذه هي النتيجة التي كانوا يسعون إليها منذ أشهر" في حين لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وكانت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية أوقفت بالفعل -قبل أيام- دراسة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى.

وقال فان ديفر لرويترز -في وقت سابق- إن حوالي 200 ألف أفغاني دخلوا الولايات المتحدة حتى 2021 من خلال برنامجي اللاجئين والتأشيرات الخاصة، وأضاف أن طلبات 265 ألف أفغاني آخر خارج الولايات المتحدة لا تزال قيد الدراسة بما في ذلك نحو 180 ألفا في برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة لمن عملوا لصالح الحكومة الأميركية.

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعطى ترامب أولوية قصوى لإنفاذ قوانين الهجرة، فأرسل عملاء اتحاديين إلى مدن أميركية كبرى وأعاد طالبي اللجوء على الحدود الأميركية المكسيكية.