الجيش السوداني يتقدم في جنوب كردفان والبرهان يستقبل مبعوثا أمميا

قالت مصادر عسكرية للجزيرة، إن معارك ضارية اندلعت، اليوم الأحد، غربي مدينة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أحدث جولات القتال التي تشهدها الولاية منذ أسابيع.

وبحسب المصادر، دارت المواجهات في الموريب وتبسة وتيري، وأدّت إلى إغلاق طريق العباسية-رشاد بفعل الاشتباكات، في حين تحدثت المصادر عن تقدم كبير للجيش في تلك الجبهات. ولم تُصدر قوات الحركة الشعبية-قطاع الشمال (تقاتل إلى جانب الدعم السريع)، حتى الآن، أي تعليق عن سير القتال.

وبث عناصر من الجيش مقاطع مصورة يعلنون فيها سيطرتهم على منطقة تبسة والدامرة وسط فرحة المواطنين وهتافهم بالتكبير والتهليل.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات محلية من تدهور الوضع في ولايات كردفان، حيث قال الناطق باسم حكومة غرب كردفان، إن مدينة النهود شهدت عمليات نهب واعتداءات خطرة، منها وقائع اغتصاب، في ظل اتساع رقعة الانفلات الأمني الناتج عن الحرب.

وتوجد في هذه الولاية قوات "الحركة الشعبية-قطاع الشمال"، التي تقاتل إلى جانب الدعم السريع بعد أن انضمت إليها في "تحالف السودان التأسيسي".

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، وقعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية بالعاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان وهو ما نددت به الخرطوم.

تحرّك أممي

سياسياً، استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في بورتسودان، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.

وأكد البرهان استعداد حكومته للتعامل مع الأمم المتحدة في الملفات الإنسانية والتنموية، مشيداً بجهود لعمامرة في دعم مبادرات السلام. وقال إن الحكومة "ترغب في سلام يعمّ كل أنحاء السودان".

من جهته، قال لعمامرة، إنه يزور السودان لمتابعة الوضع السياسي والإنساني، مؤكداً أن الفرصة لا تزال قائمة لحوار سوداني–سوداني يمكن أن يوقف نزْف الدم، وأن الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذا المسار.

إعلان

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالمياً.