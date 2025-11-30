وزير الخارجية التركي يبحث في طهران ملفات إقليمية ودولية

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مباحثات في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد بشأن قضايا إقليمية ودولية، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

كما ناقش فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تذليل العقبات التي تعترض مسار التجارة والاستثمار بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وخلال مؤتمر صحفي مشترك دعا عراقجي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.

وكذلك، قال وزير الخارجية التركي إن "على المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا".

ومنذ إسقاط فصائل المعارضة السورية نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع في سوريا، كما أعلنت انهيار اتفاق فض الاشتباك بين البلدين والسيطرة على المنطقة العازلة، ونفذت توغلات متكررة وصلت في بعض الأحيان إلى ريف دمشق.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون بين البلدين، قال عراقجي إنه "رغم الجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المحققة فإنه لا يزال هناك فاصل ينبغي تجاوزه من أجل تفعيل جميع الطاقات المتاحة للبلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية".

وصرح وزير الخارجية الإيراني بأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين من أجل معالجة هذه الملفات خصوصا.