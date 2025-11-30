أكثر من 600 قتيل جراء العواصف والحرائق بدول آسيوية

قال مسؤولون -اليوم الأحد- إن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والحرائق في 4 دول آسيوية، مع استمرار جهود الإغاثة لعشرات الآلاف من النازحين.

وشهدت إندونيسيا وماليزيا وتايلند دمارا واسع النطاق بعد تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقة، أدت إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة على مدار أسبوع.

وأعلن جراء ذلك عن سقوط 336 قتيلا في إندونيسيا و170 في تايلند مع تسجيل حالتي وفاة في ماليزيا.

ولا يزال مسؤولو الإنقاذ والإغاثة في الدول الواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا يحاولون الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات اليوم الأحد حتى مع انحسار المياه وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء البلدان الثلاثة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تضرر أكثر من 4 ملايين شخص، منهم ما يقرب من 3 ملايين في جنوب تايلند، و1.1 مليون في غرب إندونيسيا.

وبشكل منفصل، على الجانب الآخر من خليج البنغال، لقي 153 شخصا حتفهم جراء إعصار في سريلانكا، حسبما ذكرت السلطات هناك. وفُقد 191 آخرون، وتضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء الجزيرة.

ضحايا حريق هونغ كونغ

وفي موضوع ذي صلة قالت السلطات في هونغ كونغ إن حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني ارتفعت إلى 146 قتيلا بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقال شوك ين تسانغ رئيس وحدة الإصابات بشرطة هونغ كونغ للصحفيين في موقع الحريق اليوم الأحد إنه ما زال هناك 100 شخص لم يتم العثور عليهم.

وأضاف أن أحدث عمليات البحث أسفرت عن العثور على 30 جثة، من بينها 12 جثة عثر عليها رجال الإطفاء ولكن لم يتم انتشالها، مشيرا إلى أن 79 شخصا أصيبوا في الحريق.

وقد احترق 7 من بين 8 مبان في مجمع وانغ فوك كورت السكني في الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء الماضي، ولم يتم إخماده بصورة كاملة حتى صباح الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن من بين القتلى 7 عمال مهاجرين إندونيسيين، كما ما زال هناك العشرات في عداد المفقودين.

وقالت القنصلية العامة الفلبينية في هونغ كونغ إن أحد العاملين الفلبينيين لقي حتفه وما زال هناك 12 شخصا مفقودين.