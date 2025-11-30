أردوغان: نبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس السبت- إن تركيا تبذل جهودًا حثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب أردوغان في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام "أدعو الله أن يرحم جميع الأبطال الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية، وأحيي باحترام وباسم وطني أشقاءنا الفلسطينيين".

وأضاف أنه "مع دخول الشتاء تبذل تركيا جهودا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في غزة الذين يسعون لتضميد جراحهم، وإننا في تركيا نقوم بكل ما يقع على عاتقنا من أجل سلام عادل ودائم، سواء في الحفاظ على وقف إطلاق النار أو إيصال المساعدات الإنسانية".

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل سياستها الداعمة لـ"حل الدولتين" بكل عزم حتى إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.