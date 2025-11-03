3 شهداء في رفح والجيش الإسرائيلي يغلق محور فيلادلفيا

أعلن مجمع ناصر الطبي اليوم الاثنين استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال شمال مدينة رفح، وإصابة فلسطيني رابع بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه قتل من وصفهم بـ"مخربين" بعد محاولتهم اجتياز ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

كما قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

من ناحية أخرى، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أغلق اليوم محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، في إطار عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا خلال حرب الإبادة الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على القطاع إلى 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، إضافة إلى 170 ألفا و670 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، قالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء، منهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء جرى انتشالهم، وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 6 إصابات مختلفة.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أسفرت إضافة للشهداء والجرحى، عن دمار هائل وكارثة إنسانية، وأضرار بنحو 90% من بنية القطاع، تقدر خسائرها بنحو 70 مليار دولار.