مئات القتلى والمصابين بزلزال خلف دمارا في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة أكثر من 670 آخرين، بالإضافة إلى تدمير مئات المساكن بصورة جزئية أو كلية، إثر وقوع زلزال ضرب إقليمي بلخ وسمنجان شمالي البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر ووقع على عمق 28 كيلومترا قرب مدينة خُلم التي تقع شرق مدينة مزار شريف ويقطنها نحو 65 ألف شخص.

وحسب السلطات الأفغانية فإن أعداد الضحايا قابلة للزيادة، وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إنه تم نقل 534 مصابا و20 جثة إلى المستشفيات في مقاطعتي بلخ وسمنجان، وأضاف أن رجال الإنقاذ كانوا في مكان الحادث وأن الأرقام تتغير.

في حين قال صميم جويندا، المتحدث باسم مديرية الصحة العامة في سمنجان، إن المصابين بينهم رجال ونساء وأطفال، وإن معظمهم أصيب جراء انهيار أسقف المنازل.

وفي مقاطعة بدخشان القريبة، دمر الزلزال جزئيا أو كليا 800 منزل في قرية واحدة في منطقة شهر بزرج، حسبما قال إحسان الله كامغار، المتحدث باسم مقر شرطة المقاطعة، مضيفا أنه مع انقطاع الإنترنت في المنطقة النائية، لا تزال أعداد الضحايا غير دقيقة.

وقال يوسف حماد، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الأفغانية، إن معظم المصابين أصيبوا بجروح طفيفة وغادروا المستشفى بعد تلقي العلاج.

وفي العاصمة الأفغانية كابل، أعلنت وزارة الدفاع أن فرق الإنقاذ والطوارئ وصلت إلى مناطق الزلزال في بلخ وسمنجان، اللتين لحقت بهما أكبر الأضرار، حيث تقوم بنقل المصابين ومساعدة الآخرين.

ونشر المتحدث الرئيسي باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، على منصة إكس أن الزلزال تسبب في سقوط ضحايا وخسائر مالية. وقال إن المنظمات الحكومية تعمل على توفير المساعدة اللازمة.

المسجد الأزرق يتضرر

ووفقا للمسؤولين الأفغان، شعر السكان بالزلزال أيضا في مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ الشمالية، حيث أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا لحقت بالمسجد الأزرق التاريخي، وسقطت عدة قطع من الطوب من الجدران، لكن المسجد بقي سليما.

ويعد هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت أحد أكثر المعالم الدينية البارزة في أفغانستان، ومكان تجمع رئيسي خلال المهرجانات الإسلامية والثقافية.

وشعر سكان كابل وعدة محافظات أخرى بالزلزال. وقالت وزارة الدفاع إن انهيارا صخريا أغلق لفترة وجيزة طريقا جبليا رئيسيا يربط كابل بمزار الشريف، ولكن أعيد فتح الطريق لاحقا. وأضافت أن بعض المصابين والمحاصرين على طول الطريق السريع نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الأمم المتحدة في أفغانستان إن زلزال اليوم الاثنين جاء بعد أسابيع فقط من زلزال مدمر ضرب شرق أفغانستان.

وأضافت أن فرقها موجودة على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات العاجلة. مضيفة أنها تقف إلى جانب المجتمعات المتضررة وستقدم الدعم اللازم.

يذكر أن أفغانستان على موعد شبه دوري مع الزلازل ففي 31 أغسطس/آب الماضي ضرب زلزال بقوة 6.0 درجة شرق البلاد بالقرب من الحدود مع باكستان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أدى زلزال بقوة 6.3 درجة تلاه هزات ارتدادية قوية إلى مقتل ما لا يقل عن 4000 شخص، وفقا للحكومة الأفغانية.

وغالبا ما تواجه الدولة الفقيرة صعوبة في الاستجابة لمثل هذه الكوارث الطبيعية، وخاصة في المناطق النائية. عادة ما تكون المباني منخفضة الارتفاع، معظمها من الخرسانة والطوب، في حين تُبنى المنازل في المناطق الريفية والنائية من الطوب اللبن والخشب، وكثير منها متواضع البناء.