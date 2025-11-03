هل تغلق "وول مارت" الأميركية أبوابها أمام الملايين المهددين بالجوع؟

انتشرت ادعاءات على منصات التواصل الاجتماعي حول إغلاق سلسلة متاجر "وول مارت" الأميركية التي تعد من كبريات شركات مبيعات التجزئة في العالم، في ظل المخاوف من تعرضها لأعمال نهب إذا انقطع تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب) في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وانتشرت هذه الادعاءات على منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه نحو 42 مليون أميركي تهديدا بالجوع إذا استمر إغلاق الحكومة الفدرالية ووقف تمويل برنامج "سناب"، الذي يدعم الأسر العاملة ذات الأجور المنخفضة، وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وذوي الإعاقة المعتمدين على دخل ثابت.

كارثة محتملة

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت 25 ولاية أميركية والعاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانها وقف تمويل برنامج المساعدة.

وأثار هذا الوضع عدة نقاشات وتساؤلات، أبرزها: هل تغلق أكبر سلسلة متاجر تجزئة عالميا أبوابها أمام الأميركيين في وقت يواجهون فيه "أكبر كارثة جوع" منذ الكساد الكبير الذي بدأ في عام 1929؟

وخلال الأيام الماضية، رصد فريق "الجزيرة تحقق" منشورات ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل تزعم أن شركة "وول مارت" ستغلق بعض متاجرها أمام الزبائن بدءا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى مطلع يناير/كانون الثاني 2026، بسبب ارتفاع احتمالية اندلاع شغب من قبل المتظاهرين.

WALMART IS LOCKING THE DOORS ONLINE ONLY. NO MORE SMASH AND GRAB pic.twitter.com/j44xvnMrwX — GP Q (@argosaki) October 31, 2025

وادعى آخرون أن المتاجر ستقتصر على استقبال الطلبات عبر الإنترنت فقط، مع تسليم البضائع في مواقف السيارات، مما أثار موجة واسعة من الجدل والقلق، إذ اعتبره كثيرون بمثابة "ناقوس خطر يهدد غذاء ملايين الأميركيين"، وسط دعوات لتخزين الاحتياجات الأساسية من الطعام.

BREAKING NEWS –

Due to high risk of riots protesters & being robbed over SNAP BENEFITS some Walmarts ( not all) will be closed to the public Nov1-Jan1

They will be available for online orders pickup & delivery only… pic.twitter.com/bN7M0d0upv — THECATBOX (@thecatboxusa) October 24, 2025

🚨Schumer Shutdown Alert: If it drags on, 40M on SNAP lose benefits Nov 1. Walmart already prepping to lock doors over looting fears. EBT blackout = Navy SEAL’s “music stops” moment. Cities on edge. Stock food, stay armed, stay safe. pic.twitter.com/EglNBX8I0P — Joshua T. Hosler (@JoshuaHosler) October 27, 2025

قلق ومخاوف

وعبّر ناشطون في مقاطع فيديو منشورة بلغات مختلفة على منصة "تيك توك" وحصدت ملايين المشاهدات، عن مخاوفهم من تصاعد أعمال النهب في متاجر "وول مارت" التي تقدّر بالآلاف، حال انقطاع تمويل برنامج "سناب" الذي يعتمد عليه أكثر من 40 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض.

Man says people need to get their ski masks ready and start coordinating how they are going to loot places like Walmart. pic.twitter.com/wnbwRVi4Uc — EBT of TikTok (@EBTofTikTok) October 28, 2025

وأجرى فريقنا بحثا وتحليلا بصريا لأغلب اللقطات التي انتشرت عن إغلاق سلسلة متاجر "وول مارت" وكانت الحقيقة مغايرة تماما لما روجت له الفيديوهات التي أثارت موجة من القلق إثر مخاطر الإغلاق.

قصة شهيرة

أحد الحسابات أعاد نشر المقطع المرفق في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على منصة "ثريدز" (Threads) ويظهر فيه ما يبدو أنها موظفة في المتجر تتحدث عبر مكبر الصوت الداخلي، مصحوبا بعبارات توحي بأن الشركة تعلن عن الإغلاق.

وتبين لفريق "الجزيرة تحقق" أن الفيديو قديم ويعود لشهر أبريل/نيسان 2022 وحصد أكثر من 11 مليون مشاهدة على "تيك توك"، إذ يظهر عاملة تدعى "كيلي كيربي"، التي اشتهرت بعد أن نشرت مقطعا لها وهي تغني عبر مكبر الصوت الداخلي في المتجر أثناء إعلان إغلاقه الليلي اليومي آنذاك.

إخلاء مزعوم

في حين، انتشر حديثا مقطع على أنه يوثق جانبا من أعمال إخلاء متاجر وول مارت خوفا من أعمال النهب.

وبالبحث العكسي يتبين أن الفيديو قديم وله نسخة منشورة في منصة إلكترونية تقدم محتوى متنوعا باللغتين اليونانية والعربية بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مما يؤكد أنه لا علاقة له بادعاءات الإغلاق المتداولة.

نفي الشركة

في المقابل، نفت شركة "وول مارت" الأميركية هذه الادعاءات، وأكدت أن جميع متاجرها ستظل مفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأخبار "مجرد شائعات مغلوطة".

وأوضح متحدث باسم الشركة في تصريح مقتضب لموقع "فوكس بيزينس" الأميركي (FOX Business) بعد انتشار هذه المزاعم "هذه الادعاءات كاذبة، وسنستمر في العمل".

وتعد وول مارت أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد موظفيها في البلاد نحو 1.6 مليون موظف، كما تمتلك الشركة العملاقة أكثر من 5 آلاف وحدة بيع مختلفة في 50 ولاية أميركية، وفقا لموقعها الرسمي.