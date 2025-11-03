مسيّرات مجهولة تحلق فوق قاعدة عسكرية بلجيكية ومطار ألماني

رُصدت 4 مسيّرات مساء أمس الأحد فوق قاعدة كلاين بروجل الجوية العسكرية البلجيكية، في حين توقفت حركة الملاحة مؤقتا في مطار بريمن الألماني بعد رصد مسيّرة مجهولة، في أحدث حلقات حوادث المسيّرات المجهولة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) عن العمدة المحلي ستيفن ماثي تقارير تؤكد مشاهدة المسيّرات فوق القاعدة التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولاحقت مروحية تابعة للشرطة المسيّرات، لكنها اختفت في نهاية المطاف شمالا باتجاه هولندا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن إن مسيّرات شوهدت خلال ليل السبت، مضيفا أن جهاز التشويش لم ينجح.

وكتب فرانكن على منصة إكس "لاحقت مروحية تابعة للشرطة ومركبات طائرة مسيّرة، لكنها فقدتها بعد كيلومترات عدة شمالا".

ووصف الوزير المسيّرات بأنها من النماذج الكبيرة، وقال إن الأمر "لم يكن مجرد تحليق بسيط، بل مهمة واضحة استهدفت قاعدة كلاين بروجل الجوية"، متابعا أنها كانت تحلق على مستوى مرتفع، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.

وأعلن فرانكلين أول أمس السبت أنه سيلتقي خلال أيام بالمسؤولين في الشرطة، لتحليل مستوى التهديد واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد موقع مشغلي الطائرات المسيّرة واعتقالهم، وذلك بعد رصد مسيّرات أخرى سابقا فوق القاعدة الجوية.

وذكرت وكالة "بيلجا" نقلا عن مصادر في الشرطة أنه تم رصد طائرة مسيّرة أيضا فوق مطار أنتويرب أول أمس.

وكانت القاعدة العسكرية في كلاين بروجل الواقعة بمنطقة فلاندرز شاركت في المناورة السنوية للناتو الشهر الماضي -والتي استهدفت التدريب على الدفاع عن أراضي الحلف باستخدام أسلحة نووية- بمشاركة نحو ألفي جندي.

وتُعد القاعدة -وفقا لتقارير غير مؤكدة- أحد المواقع داخل أوروبا التي تُخزن فيها أسلحة نووية أميركية.

توقف الملاحة

وفي ألمانيا، توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتا في مطار بريمن مساء أمس الأحد بعد رصد تحليق طائرة مسيّرة مجهولة بالقرب منه، وفق شرطة المدينة.

واستؤنفت حركة الملاحة بعد قرابة ساعة، لكن لم يُعرف عدد الرحلات التي ألغيت أو جرى تحويل مسارها بسبب تعذر الاتصال بالمطار فورا.

ومساء يوم الجمعة الماضي، عُلقت الرحلات الجوية قرابة ساعتين في مطار برلين أيضا بسبب رصد تحليق طائرات مسيّرة.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي اضطر مطار ميونيخ ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما إلى تعليق عملياته لساعات عدة للسبب نفسه.

وحذرت السلطات الألمانية مرارا من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيّرة، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات التوغل لطائرات مجهولة في أجواء مطارات ومواقع عسكرية حساسة هذا العام.

وتشتبه برلين الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في أن تكون موسكو وراء بعض هذه الأنشطة.

وفي الأشهر الأخيرة أُبلغ عن تحليق العديد من الطائرات المسيرة فوق قواعد عسكرية وصناعية وبنى تحتية حيوية في ألمانيا وبلجيكا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.