قتيلان و7 جرحى بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قتل شخصان وجرح 7 آخرون في غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على بلدتين جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق الدوير الشرقية بقضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة 7 مواطنين بجروح".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانا بثلاثة صواريخ موجهة استهدفت سيارة على مفترق الشرقية وسط بلدة الدوير "مما أدى إلى استشهاد محمد علي حديد، وإصابة 7 مواطنين بجروح".

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال شخصين في جنوب لبنان في غارتين منفصلتين، زاعما أنهما من عناصر حزب الله.

ومنذ أسابيع، يكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، ذكرت فيه أن إسرائيل تدرس تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، بذريعة الرد على "مساعي حزب الله لتعزيز قدراته الميدانية".

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة. كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.