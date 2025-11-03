قبِل تعنيفهم.. ترامب: ملاحقة المهاجرين غير النظاميين "لم تكن كافية"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية "آيس" لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، التي أثارت مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، لم تكن كافية.

وأجرى برنامج "ستون دقيقة" مقابلة مع ترامب هي الأولى للرئيس الجمهوري على شبكة "سي بي إس" منذ أن وافقت الأخيرة على دفع 16 مليون دولار له لتسوية قضية رفعها ضدها عام 2024.

وعندما سألته مقدمة البرنامج نورا أودونيل عما إذا كانت مداهمات وكالة الهجرة والجمارك قد "تجاوزت الحد"، أجاب الرئيس البالغ 79 عاما "أعتقد أنها لم تذهب إلى حد كاف".

وزعم ترامب أن "قضاة ليبراليين" عينهم الرئيسان الديمقراطيان باراك أوباما وجو بايدن، "أعاقوا" عمليات وكالة الهجرة، وفقا لمقتطف من المقابلة بث على منصة إكس.

وأشارت أودونيل إلى حالات موثقة لقيام عناصر من الوكالة بالتصدي لمهاجرين مشتبه بهم وبينهم أم، وإطلاق الغاز المسيل للدموع في الأحياء وتحطيم نوافذ السيارات.

وسألت "هل توافق على هذه الأساليب؟"، ليجيب ترامب "نعم، لأنه يجب إخراج هؤلاء الناس".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني أطلق ترامب حملة واسعة لترحيل المهاجرين كما تعهد خلال حملته الانتخابية.

وتسببت الاحتجاجات التي أشعلها تزايد مداهمات وكالة الهجرة باضطرابات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المدن التي يديرها الديمقراطيون.

وسعى ترامب إلى نشر قوات من الحرس الوطني لدعم وكالة الهجرة والجمارك وحماية مقراتها في المدن، مما أثار دعاوى قضائية من مسؤولين محليين زعموا أنه تجاوز نطاق سلطته.