غارات ونسف للمنازل في عدة مناطق بغزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين قصفا جويا ومدفعيا وعمليات نسف جديدة للمنازل في قطاع غزة ضمن انتهاكات متجددة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية صاحبها قصف مدفعي على مدينة رفح وشرق خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال نفذت غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت المصادر نفسها إن آليات الاحتلال قصفت الأحياء الشرقية للمدينة، وتزامنا مع ذلك أطلقت مسيرات إسرائيلية النار شرق حي التفاح.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، تواترت الانتهاكات الإسرائيلية، وكان أخطرها الغارات الواسعة التي شنتها الأسبوع الماضي وأسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني بينهم 35 طفلا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 194 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاب جزئيا إلى ما سمي "الخط الأصفر"، وهو ما يزال يحتل حوالي نصف مساحة قطاع غزة.

نسف للمباني

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات شرقي مدينة غزة فجر اليوم بسبب نسف قوات الاحتلال أبنية سكنية.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال فجرت عربة مفخخة في حي التفاح بالمنطقة نفسها.

وفي شمال القطاع، أطلقت القوات الإسرائلية قنابل مضيئة في سماء المناطق الشمالية الغربية لمدينة بيت لاهيا، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي وسط القطاع، تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح لقصف مدفعي.

وفي جنوب القطاع، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للأبنية السكنية شرقي مدينة خان يونس.

وقالت مصادر فلسطينية إن نسف المنازل رافقه قصف مدفعي استهدف مناطق بالمدينة.

وكانت عمليات النسف الواسعة جزءا من الإستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لإحداث دمار شامل في غزة.

وفي حصيلة جديدة نشرتها أمس الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68 ألفا و865 شهيدا و170 ألفا و670 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.