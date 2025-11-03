إسرائيل تتسلم جثة أرفع قائد عسكري تأسره المقاومة

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، أنها تعرفت على هوية جثث الأسرى الثلاث التي سلمتها كتائب القسام في غزة مساء أمس، مؤكدة أن من بينهم العقيد أساف حمامي، أرفع ضابط إسرائيلي تأسره المقاومة الفلسطينية.

وبحسب بيانين منفصلين لرئاسة الوزراء الإسرائيلية والجيش، فإن الجثتين الأخريين للنقيب عومر ناوطرة والرقيب أول عوز دانيئل. ووفقا للإعلام الإسرائيلي، لا تزال هناك 8 جثث لأسرى في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أنها أسرت أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الكتائب آنذاك أن حمامي تعرض للإصابة خلال اعتقاله، لكنها لم تكشف عن مصيره.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن حمامي هو أرفع ضابط إسرائيلي تأسره المقاومة الفلسطينية في تاريخها، وذكرت أن مقاتلي القسام بحثوا عنه شخصيا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أعلنت كتائب القسام أن فرقة غزة في جيش الاحتلال سقطت بكاملها خلال معركة طوفان الأقصى.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر.

وقد أكدت المقاومة الفلسطينية أن أي تصعيد عسكري من جانب الاحتلال سيعوق عمليات البحث والحفر وسيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.