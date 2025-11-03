اعتقال رئيس الهستدروت وزوجته ضمن ملاحقات واسعة بإسرائيل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت) وزوجته وعشرات آخرين في حملة دهم واسعة صباح اليوم الاثنين بدعوى التحقيق في قضية فساد، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وإلى جانب رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد وزوجته تحدثت مواقع إسرائيلية عن اعتقال رئيس بلدية كريات غات ورئيس لجنة عمال السكك الحديدية وشخصيات أخرى بارزة.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الشرطة اقتحمت مقر الهستدروت -وهو اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل- واعتقلت عددا من الموظفين الكبار.

ولم تتضح فورا تفاصيل القضية التي يجري التحقيق فيها، لكن الإعلام الإسرائيلي قال إنها تتعلق برشاوى داخل الاتحاد.

وكان رئيس الهستدروت قد دعم التحركات الاحتجاجية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، للمطالبة بإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب.

وأيد الاتحاد إضرابا عاما في 17 أغسطس/آب الماضي، من دون المشاركة فيه رسميا.

شرطة الاحتلال تعتقل رئيس "الهستدروت" وهو أكبر النقابات العمالية في دولة الاحتلال ومعه عشرات الشخصيات في قضايا فساد pic.twitter.com/1eHzrkByxj — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 3, 2025

وتتزامن هذه الاعتقالات مع تحقيقات أخرى أطلقتها السلطات في إسرائيل بشأن تسريب مقطع فيديو -تم بثه في أغسطس/آب من العام الماضي- يُظهر اعتداء جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأدت التحقيقات إلى الإطاحة بالمدعية العامة العسكرية.

وعلى مدى عامين شنت إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وخلفت الإبادة نحو 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.