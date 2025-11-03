شرطة كينشاسا تطلق حملة "كانغا كانغا" ضد عصابات "الكولونا"

أعلنت الشرطة في العاصمة الكونغولية كينشاسا تشديد حملتها الأمنية ضد عصابات "الكولونا" التي ترهب السكان منذ سنوات، في وقت تشهد فيه المدينة التي يناهز عدد سكانها 20 مليون نسمة ارتفاعا مقلقا في معدلات الجريمة.

وجاء الإعلان خلال عرض عسكري واسع نُظم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في ملعب الشهداء، حيث كشف قائد شرطة كينشاسا، إزرائيل كانتو، عن خطة جديدة تحمل اسم "كانغا كانغا" وتعني "أوقف بلا رحمة"، تهدف إلى استعادة السيطرة على الأحياء التي تحولت إلى بؤر للجريمة.

وحشدت السلطات نحو ألف شرطي تلقوا تعليمات جديدة لملاحقة أفراد العصابات، مع التركيز على استعادة الأمن في الأحياء التي تتكرر فيها حوادث السطو والاعتداءات والسرقات.

وتتميز الحملة الحالية بطابعها "الميداني المباشر"، إذ تعتزم قوات الأمن تنفيذ عمليات مداهمة متقاربة، بيتا بيتا وشارعا شارعا، لتعقب المشتبه في انتمائهم إلى العصابات.

بين الحزم والمخاوف

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات ستنهي "المناطق الخارجة عن القانون" التي تسيء إلى صورة العاصمة وتغذي شعورا دائما بانعدام الأمن.

غير أن منظمات مدنية حذرت من احتمال وقوع تجاوزات أو اعتقالات تعسفية، وأعلنت أنها ستتابع سير العملية عن كثب.

ومع اقتراب موسم الأعياد، تراهن الحكومة على أن تؤدي هذه الحملة إلى طمأنة سكان كينشاسا واستعادة ثقتهم في الأجهزة الأمنية، بعد سنوات من عجز السلطات عن القضاء على ظاهرة "الكولونا" التي باتت جزءا من المشهد اليومي للعاصمة.