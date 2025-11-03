"سجل أسود".. حماس تدين ظروف استشهاد أسير في سجن إسرائيلي

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظروف وفاة الأسير الفلسطيني محمد حسين محمد غوادرة داخل سجن إسرائيلي، ووصفتها بأنها "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم السوداء" لتل أبيب.

وأوضحت حماس في بيان أن استشهاد غوادرة جاء "في ظل الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والمعاملة الوحشية التي تمارسها إدارة السجون ضمن سياسة منهجية تهدف إلى قتل إرادة الأسرى وصمودهم".

وأضافت الحركة أنها تحمل السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن وفاته، محذرة من استمرار النهج الإجرامي ضد الأسرى، ودعت إلى تكثيف الدعم الشعبي للدفاع عنهم حتى نيل حريتهم.

وطالبت حماس المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، وملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أعلنا وفاة غوادرة، الذي اعتُقل في أغسطس/آب 2024 وظل موقوفا في سجن "جانوت" جنوبي إسرائيل، دون إعلان رسمي إسرائيلي حول ظروف الوفاة.

وذكرت المؤسستان في بيانهما "أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلة بالوزير الفاشي إيتمار بن غفير الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم".

ويسعى وزير الأمن الوطني الإسرائيلي بن غفير إلى إقرار قانون في الكنيست يتيح إعدام محتجزين فلسطينيين في حين تتيح القوانين السائدة حاليا إصدار أحكام بالسجن المؤبد عدة مرات أو توقيف الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد أو ما يعرف بالاعتقال الإداري.

وبوفاة غوادرة، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة إلى 81، وذلك في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين، في حين وصل العدد الإجمالي للشهداء الأسرى منذ عام 1967 إلى 318، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وتحتجز إسرائيل حاليا 9100 فلسطيني بينهم 400 طفل و49 امرأة، وقد بلغ عدد الأسرى الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى 89، منهم 78 بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.