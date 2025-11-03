روسيا تعلن تقدمها شرقي أوكرانيا وزيلينسكي يؤكد تسلم بلاده دفعة باتريوت

قالت روسيا اليوم الاثنين إن قواتها تقدمت في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا، في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الصنع "باتريوت".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا في مدينة بوكروفسك، مشيرة إلى أنها دمرت تشكيلات أوكرانية محاصرة قرب محطة السكك الحديدية والمنطقة الصناعية، وتمركزت في منطقة داخل المدينة.

وفي حين قالت وكالة رويترز إنها لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقدم الروسي، قال الجيش الأوكراني اليوم إن القوات الروسية لا تسيطر سيطرة كاملة على أي منطقة في بوكروفسك، مؤكدا أن الهجمات الروسية تنفَّذ عبر مجموعات صغيرة دون استخدام آليات مدرعة.

كما أعلنت القوات الأوكرانية أنها أحبطت محاولة روسية لقطع طريق الإمداد الحيوي بين رودينسكي والشمال، في وقت تشهد فيه بوكروفسك معارك ضارية، وسط استمرار النزوح المدني منها.

وتكمن أهمية بوكروفسك في موقعها الإستراتيجي، إذ تفتح السيطرة عليها الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر معقلين رئيسيين للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك التي تسعى موسكو للسيطرة عليها بالكامل، وفق تقارير صحفية.

وفي المقابل، سجلت القوات الأوكرانية مكاسب ميدانية شمال بوكروفسك، خاصة قرب دوبروبيليا، حيث كثفت الضغط العسكري "بهدف تشتيت تركيز القوات الروسية"، وفق ما أعلنه قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي.

ويشن الجيش الروسي -الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع العام 2022- حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما تتعرض مصافي النفط الروسية هي الأخرى باستمرار لهجمات أوكرانية بالمسيّرات، مما أدى إلى تعطل إمدادات الوقود في مناطق عدة وارتفاع أسعاره بنحو 20% خلال الأشهر الستة الأخيرة.

دعم دفاعي جديد

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الصنع "باتريوت"، في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية ضد الهجمات الجوية الروسية المتكررة.

وقال زيلينسكي إن هذه المنظومات ستساعد في التصدي للهجمات اليومية، وذلك في وقت أسفر فيه هجوم بطائرات مسيرة روسية عن مقتل رجل وإصابة 5 من أفراد عائلته في أحدث غارة ليلية.

وفي منشور له على منصتي فيسبوك وإكس، أمس الأحد شكر زيلينسكي ألمانيا والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على المساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الدعم.

وقد ناشدت كييف شركاءها الغربيين تزويدها بالمزيد من الصواريخ بما فيها الدفاعية، في حين تفيد تقارير إعلامية بامتلاك أوكرانيا حاليا نحو 10 بطاريات من منظومة "باتريوت"، معظمها تم تسليمها عبر ألمانيا أو بمساعدتها.