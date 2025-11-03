رئيس الوزراء العراقي: نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين إن نزع سلاح الجماعات المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف الذي سيتم في سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدا سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال السوداني "تعهدنا بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقيت قوات التحالف بالبلاد"، مضيفا "هناك إجماع من القوى السياسية على إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة".

وعن الانتخابات المقبلة المقررة في الـ11 من الشهر الجاري، قال رئيس وزراء العراق إنها "مفصلية ومنعطف بين عدم الاستقرار سابقا والأمن والإعمار حاليا، كما أن عدم المشاركة فيها يفسح المجال أمام الفاسدين ويرسخ مبدأ المحاصصة".

والانتخابات المقبلة هي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي في 2003. وبحسب مفوضية الانتخابات، يتنافس 7768 مرشحا، هم 5520 رجلا و2248 امرأة.

ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم. ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.