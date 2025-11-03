توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اليوم الاثنين، توغلات جديدة في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أجرت خلالها عمليات تفتيش ومحاصرة عدد من المنازل.

وأوضحت "سانا" أن دورية إسرائيلية مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ودبابتين انطلقت من نقطة العدنانية، وسلكت طريق قرية المشيرفة باتجاه العجرف، قبل أن تتوقف في المشيرفة وتباشر عمليات تفتيش للمنازل.

كما اقتحم رتل آخر مكون من 7 آليات عسكرية ودبابتين قرية أم باطنة، وحاصر منزلا غرب سرية أم باطنة، دون الكشف عن أهداف العملية.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، حيث توغلت السبت الماضي 21 آلية إسرائيلية في قرى بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى الصمدانية الشرقية، وفق ما أفادت به مصادر محلية للجزيرة.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، على تدمير غرف مسبقة الصنع واقتلاع أشجار داخل ثكنة عسكرية مهجورة في ريف القنيطرة الأوسط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.