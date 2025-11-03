تفاعل واسع بعد تسليم القسام جثة أرفع ضابط إسرائيلي

أكد نشطاء على المنصات الرقمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا تاما في استعادة جثث أسراه القتلى في قطاع غزة سوى بصفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية رغم تفوقه العسكري والاستخباراتي الكبير.

جاء ذلك بعدما سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 3 جثث لأسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، بعد العثور عليها داخل نفق جنوبي قطاع غزة.

وكان مقاتلو القسام قد دخلوا مناطق "الخط الأصفر"، التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، بمرافقة طواقم الصليب الأحمر، ونفذوا جولتين في خان يونس جنوبا وحي الشجاعية شمالا.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو التقطته طائرة مسيرة، يوثق ظهور مقاتلي القسام في مناطق الخط الأصفر أثناء عمليات التمشيط للوصول إلى رفات الأسرى.

وبعد وصولها إلى معهد الطب الشرعي في إسرائيل، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو التعرف عليها، مؤكدة أنها لأسرى إسرائيليين، من بينهم العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال، الذي أسرته القسام أثناء هجوم "طوفان الأقصى".

ويعد حمامي أرفع ضابط إسرائيلي تأسره المقاومة الفلسطينية في تاريخها، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات النخبة في القسام بحثت عنه شخصيا خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قدرات ومخاوف

ورصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/11/3) تفاعل المنصات الرقمية مع تسليم القسام جثة أرفع ضابط تأسره في تاريخها.

ومن بين تلك التعليقات، استغرب تامر فشل إسرائيل في معرفة أماكن وجود جثث أسراها وانتشالها رغم التفوق الاستخباراتي، خاصة أن دباباتها وقواتها المدججة بالأسلحة قد دخلت هذه المناطق.

الآن يطرح السؤال: مع كل هذا التفوق الاستخباراتي والمعلوماتي الهائل، لماذا لم تتمكن إسرائيل من انتشال هذه الجثث ومعرفة أماكن وجودها، رغم أنها كانت تحت جنازير دباباتها وأقدام جنودها؟ بواسطة تامر

ورد ياسين على سؤال تامر مؤكدا أن الفشل الإسرائيلي نابع من فشله وعدم سيطرته على الميدان خلافا لما كان يردده دائما، وغرد قائلا:

جيش الاحتلال لم يستطع استخراج جثث جنوده وضباطه مما يدل على فشله وعدم سيطرته على الميدان عكس ما يزعم. بواسطة ياسين

لكن سلطان حذر من تداعيات دخول عناصر المقاومة إلى مناطق "الخط الأصفر"، فضلا عن كشف شبكة الأنفاق، التي أدت دورا كبيرا خلال عامين كاملين من القتال والمواجهة ونصب الكمائن.

دخول المقاومة ومراقبتها من الاحتلال وكشفها لأماكن الأنفاق ألا يعد خطرا على الشيء المعجز والمخفي والذي ساعد المقاومة ألا وهو الأنفاق؟! بواسطة سلطان

أما نجوى فقد أشارت إلى خيبة أمل كبيرة في إسرائيل، بعد فشل جيشها في القضاء على مقاتلي القسام داخل "الخط الأصفر"، رغم استخدامه أحدث الأسلحة والقنابل والأحزمة النارية وسياسة "الأرض المحروقة".

خيبة أمل في إسرائيل بسبب عدم القدرة على القضاء على مقاتلي القسام في منطقة الخط الأصفر، حيث يخرج المسلحون وهم يلوحون بأيديهم. بواسطة نجوى

يشار إلى أن إسرائيل تسلمت حتى الآن جثث 20 أسيرا إسرائيليا من أصل 28، وتقول حماس إنها بحاجة لمعدات ثقيلة للبحث عنهم تحت آلاف الأطنان من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي طوال عامين.