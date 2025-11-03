تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ملفات دولية عدة خلال مقابلة تلفزيونية وتصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، حيث اتهم روسيا والصين بإجراء تجارب نووية سرية، كما هدد بشن عمل عسكري في نيجيريا، وحذّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أن أيامه في السلطة باتت معدودة، في حين أشاد بالرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرا إلى أنه سيستقبله في البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" ردا على سؤال بشأن أمره المفاجئ لوزارة الحرب الخميس الماضي باستئناف التجارب النووية إن "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها".

وأضاف "لا أحد يعلم بالضرورة أين تجريان التجارب، إنهما تجريانها في باطن الأرض حيث لا يعلم الناس ما الذي يحدث فيها".

"أيام مادورو معدودة"

من ناحية أخرى، بعث الرئيس الأميركي إشارات متضاربة بشأن التدخل الأميركي المحتمل في فنزويلا.

وسئل إن كانت الولايات المتحدة تنوي شن حرب على فنزويلا فقال "أشك في ذلك، لا أعتقد ذلك".

لكن عندما سئل إن كانت أيام مادورو في الحكم باتت معدودة أجاب ترامب "بإمكاني القول نعم، أعتقد ذلك، نعم".

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي بتهريب المخدرات، لكنه ينفي ذلك ويقول إن واشنطن تختلق ذرائع لتغيير النظام في كراكاس بهدف الاستيلاء على النفط الفنزويلي.

وأدت أكثر من 15 غارة جوية أميركية على سفن في منطقة البحر الكاريبي إلى مقتل 65 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها أول أمس السبت، مما أثار انتقادات حكومات دول في المنطقة.

خيارات عسكرية بنيجيريا

وفي تصريحات أخرى على متن الطائرة الرئاسية، كرر ترامب تهديده بتنفيذ عمل عسكري في نيجيريا بدعوى الدفاع عن المسيحيين هناك رغم أن الرئاسة النيجيرية أعربت عن رغبتها في عقد لقاء معه لحل القضية.

وعندما سئل إن كان يفكر في نشر قوات برية أو تنفيذ ضربات جوية في نيجيريا، قال الرئيس الأميركي "قد يكون ذلك، أقصد ربما أشياء أخرى أيضا، أتصور الكثير من الأمور، إنهم يقتلون أعدادا قياسية من المسيحيين في نيجيريا، إنهم يقتلون المسيحيين بأعداد كبيرة جدا، لن نسمح بحدوث ذلك".

إشادة بالرئيس السوري

وفي شأن آخر، قال ترامب إن "الرئيس السوري (أحمد الشرع) قد يأتي إلى البيت الأبيض، وهو يعمل بجد".

وتابع "رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد للغاية".

وقد أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر، وسيبحث إعادة إعمار البلاد.

غموض بشأن أوكرانيا

من ناحية أخرى، قال ترامب إنه لا يفكر حاليا في تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، لكنه أضاف أنه قد يغير رأيه.

ويبلغ مدى صواريخ توماهوك 2500 كيلومتر، وهو ما يمنح أوكرانيا القدرة على ضرب العمق الروسي، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الصواريخ من واشنطن، لكن روسيا حذرت من أن إرسالها إلى كييف ستكون له عواقب وخيمة.